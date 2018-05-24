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Песков назвал сроки «прямой линии» с Путиным
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Песков назвал сроки «прямой линии» с Путиным 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, "прямая линия" с главой государства пройдет до 14 июня, передает сайт НТВ.ru.
"Она будет до чемпионата мира, мы своевременно сообщим об этом… Будут определенные новации — и технологические новации, и содержательные новации", — сказал Песков.
Песков отказался сообщать подробности о грядущей "Прямой линии с Владимиром Путиным", однако отметил, что идея мероприятия остается той же, что и раньше: прямая линия — способ общения президента страны с гражданами и получения обратной связи.
"Это позволяет нашему президенту не просто держать руку на пульсе, быть в курсе того, что происходит в стране, но и понимать, чем живут люди", — добавил Песков.
Ранее Песков рассказал, что Владимиру Путину сообщили о смерти онкобольной Дарьи Стариковой, которая в ходе "прямой линии" в 2017 году пожаловалась ему на недоступность лечения.
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