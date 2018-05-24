Собчак: Навальный страшно зол на меня

Собчак ответила на заявление о том, что, по мнению ее политических противников, вредит оппозиционному движению в России : «Да чушь это полная, это и есть грязная политическая борьба».

Собчак напомнила, что «у того же Навального очень высокий антирейтинг». Это связано, по ее словам, с «жесткостью, вождизмом, националистическими высказываниями», пишет « Комсомольская правда ».

«Но какая разница, какое у кого прошлое?» — сказала она, призвав «не становиться заложниками этого прошлого».

Собчак объяснила, чем она отличается от Навального на примере решения Антона Красовского участвовать в выборах мэра Москвы

Собчак призналась, что она сама и вся ее команда «обижены» на Красовского за то, «как он поступил» во время президентских выборов в России, за «высказывания и прямую ложь».

Красовский заявлял, что Собчак считала его наемным работником и крепостным, когда он работал с ней в качестве консультанта. Также он заявил, что Собчак не до конца с ним рассчиталась.

По словам Собчак, ее конфликт с Красовским, обида на него — «это все не важно».

«Вот сам факт того, что люди выдвигаются, что открытый гей может говорить о своей повестке… Я в целом (как человек либеральный) считаю, что хорошо, когда цветут все цветы», — заявила Собчак, добавив, что «личное» между ней и Красовским в этом случае «не имеет никакого значения».

По словам Собчак, Навальный «не может поставить» по отношению к ней «общественное выше личного».

«Он обижен, он страшно зол», — заявила Собчак.

Напомним, открытый гей Красовский заявил, что хотел бы выдвинуть свою кандидатуру на пост мэра Москвы.

В апреле Красовский заявил, что нынешней России Собчак и Навальный не нужны, как и весь либеральный дискурс.

Как заявляли эксперты, по итогам выборов стало ясно, что Собчак, которая баллотировалась в президенты, отняла у Навального неофициальный титул главного противника власти.