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«РФ бросает вызовы стратегическим интересам США»
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Помпео: Россия бросает вызовы стратегическим интересам США 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Reuters
Администрация президента Дональда Трампа рассматривает Россию в качестве страны, которая бросает вызовы стратегическим интересам США. Об этом заявил в среду госсекретарь Майкл Помпео, выступая в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.
"Мы знаем, что Россия бросает вызовы нашим стратегическим интересам, а также безопасности наших союзников. Свидетельство тому — химическая атака в Великобритании, за что она [Россия] была наказана нами и некоторыми нашими партнерами и союзниками", — сказал он.
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Комментарии32  Ещё 4 источника 
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