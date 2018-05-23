«РФ бросает вызовы стратегическим интересам США»

Администрация президента Дональда Трампа рассматривает Россию в качестве страны, которая бросает вызовы стратегическим интересам США. Об этом заявил в среду госсекретарь Майкл Помпео, выступая в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.
"Мы знаем, что Россия бросает вызовы нашим стратегическим интересам, а также безопасности наших союзников. Свидетельство тому — химическая атака в Великобритании, за что она [Россия] была наказана нами и некоторыми нашими партнерами и союзниками", — сказал он.