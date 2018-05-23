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Захарова предъявила Британии обвинение по Скрипалям
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В МИД допустили, что Британия насильно удерживает Скрипалей 

РИА Новости 4 часа назад
Москва не исключает, что власти Британии удерживают ранее отравленных в Солсбери Сергея и Юлию Скрипалей насильно, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга.
"России на протяжении практически уже двух месяцев не дают доступ к российским гражданам — это факт. Второй факт — российские граждане, так или иначе, удерживаются в Великобритании от контактов, возможно и силовым методом, в неизвестном месте и в неизвестном состоянии", — сообщила Захарова.
Она не исключила, что их удерживают от контактов со СМИ.
"Мы не имеем ни малейшего представления об их состоянии. Ничего не мешало Лондону дать соответствующий доступ российских представителей к российским гражданам", — отметила Захарова.
Работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городке Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.
В середине мая Сергей Скрипаль после завершения курса лечения был выписан из больницы, его дочь Юлия была выписана еще в середине апреля.
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