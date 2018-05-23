Захарова предъявила Британии обвинение по Скрипалям

В МИД допустили, что Британия насильно удерживает Скрипалей

"России на протяжении практически уже двух месяцев не дают доступ к российским гражданам — это факт. Второй факт — российские граждане, так или иначе, удерживаются в Великобритании от контактов, возможно и силовым методом, в неизвестном месте и в неизвестном состоянии", — сообщила Захарова.

Она не исключила, что их удерживают от контактов со СМИ.

"Мы не имеем ни малейшего представления об их состоянии. Ничего не мешало Лондону дать соответствующий доступ российских представителей к российским гражданам", — отметила Захарова.

Работавший на британские спецслужбы экс-полковник запаса ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены в британском городке Солсбери 4 марта. Лондон утверждает, что к отравлению нервно-паралитическим веществом A234 причастно российское государство, Москва это категорически отрицает.

В середине мая Сергей Скрипаль после завершения курса лечения был выписан из больницы, его дочь Юлия была выписана еще в середине апреля.