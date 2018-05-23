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Чиновникам запретили отдых в «санкционных» странах
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Российских чиновников хотят отговорить от отдыха в «санкционных» странах 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Бизнес-сообщество предлагает российским чиновникам и парламентариям отказаться от отдыха в "санкционных" странах, за нарушение этой нормы госслужащих предлагается увольнять, говорится в инициативе бизнес-сообщества, направленной в среду на имя спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина.
По мнению представителей российского бизнеса, в недружественных России странах представители государственной власти РФ могут попасть под давление, интерес к ним могут проявить и зарубежные спецслужбы. При этом предприниматели предлагают все необходимые нормы прописать в законодательстве.
Совет Госдумы по законотворчеству в среду обсудит с экспертами и бизнес-сообществом предложения по доработке ко второму чтению законопроекта об ответственности за исполнение санкций стран Запада на территории РФ.
Госдума ранее перенесла рассмотрение проекта о наказании за исполнение санкций стран Запада в РФ во втором чтении для проведения дополнительных консультаций. В понедельник председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что парламентарии продолжат работу над законопроектом, рассмотрев все предложения деловых и экспертных кругов.

"Оплот государства"

"Во все времена государственные служащие были оплотом сохранения и развития страны. Чиновники должны быть образцом для поведения рядовых граждан, а их деятельность направлена на всестороннее развитие своего Отечества", — говорится в обращении на имя спикеров за подписью главы ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "АВАНТИ" Рахмана Янсукова.
Он также подчеркнул, что это касается не только непосредственной деятельности государственного служащего, но и его поведения в повседневной жизни и вне работы.
"Именно поэтому недопустимо, когда отечественные чиновники проводят свой отпуск в странах, которые ввели в отношении России экономические, политические и "культурные" санкции", — считают в ассоциации.

Недвижимость за рубежом

"Особое внимание данный вопрос приобретает в контексте наличия у российских госслужащих зарубежной недвижимости, а также с учетом обучения детей отечественных чиновников за рубежом. Складывается ситуация, при которой бюджетные деньги Российской Федерации, выплаченные в качестве заработной платы государственным служащим, направляются на развитие зарубежной системы образования и туристической отрасли", — отмечает Янсуков.
Он подчеркивает, что наиболее популярными местами для приобретения имущества и земельных участков у госслужащих являются Германия, Испания и Италия — страны, которые одними из первых начали в отношении России экономическую и санкционную войну. Помимо этого, по его словам, дети ряда высокопоставленных федеральных чиновников уже долгое время проживают и учатся за рубежом.

Угроза от зарубежных спецслужб

"Не стоит забывать также о возрастающем уровне угрозы со стороны зарубежных специальных служб. Любой российский государственный служащий, отдыхающий за рубежом, может стать объектом вербовки. Кроме того, дети чиновников, находящиеся за рубежом. — это самый действенный рычаг давления на их родителей", — считают в ассоциации.
Янсуков полагает, что европейская система безопасности уже не раз доказала свою профнепригодность, а стремительное развитие терроризма и экстремизма в разы увеличивают риски угрозы жизни и здоровья российских граждан.
Он напомнил, что сегодня в России уже действует запрет на выезд отдельных категорий государственных служащих за границу. Так, с апреля 2014 года служащим отечественных силовых ведомств запрещено посещать ряд недружественных стран. Это, в первую очередь, страны — члены НАТО, практически вся Европа, США, Австралия и Япония — общей численностью более 120 государств мира.

"Санкционные" страны под запретом

"Однако, учитывая сложную геополитическую обстановку на мировой арене, представляется, что для качественного изменения данной ситуации необходимы безотлагательные меры", — говорится в обращении.
"Именно поэтому мы предлагаем законодательно ввести ограничение на посещение всеми государственными гражданскими служащими, а также представителями Федерального Собрания РФ стран, которые ввели в отношении нашего государства экономические, политические и "культурные" санкции", — подчеркивают в бизнес-сообществе.
В письме предлагается в случае игнорирования этих норм ввести в отношении недобросовестных чиновников административные наказания, вплоть до увольнения.
"Уже сегодня многие государственные служащие России планируют свой отдых, в том числе за рубежом. Необходимо незамедлительно рассмотреть предлагаемые поправки", — обращаются предприниматели к главам палат парламента РФ.
В бизнес-сообществе считают, что принятие этих инициатив позволит снизить риск разглашения сведений, содержащих государственную тайну, повысить уровень безопасности российских граждан и уберечь госслужащих от провокаций со стороны иностранных граждан и представителей зарубежных силовых ведомств.
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