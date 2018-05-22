Россию обвинили во вмешательстве в кризис в Каталонии

Испанская разведка заявила, что Россия вмешивалась в кризис в Каталонии

Испанский Национальный криптологический центр, подчиняющийся Национальному центру разведки, утверждает, что "российские институты" пытались оказать влияние на ситуацию в Каталонии во время политического кризиса в прошлом году, где 1 октября прошел незаконный референдум о независимости.

"Кажется доказанным наличие активистов, поддерживаемых российскими институтами, в медийном освещении конфликта в следствие ситуации, возникшей в Каталонии на протяжении 2017 года в результате уклонения от конституционной законности определенных каталонских автономных институтов", — говорится в докладе Центра "О киберугрозах и тенденциях". Конкретных доказательств при этом не приводится.

Авторы документа считают, что Испания наряду с другими странами стала жертвой "кибервойн". "В большинстве случаев жертвами были демократические институты или политические партии многих стран мира, в том числе Испании", — говорится в документе. При этом, пишут авторы документа, эти попытки "повлиять на общественное мнение" "во многих случаях поддерживались государствами".

"Стало ясно, что… публикация информации или интоксикация средств информации или социальных сетей массово и целенаправленно использовались представителями государственных структур с целью дестабилизировать другие государства и поляризовать гражданское население", — говорится в документе.

Испанские власти ранее неоднократно заявляли, что информация, направленная на поддержку независимости Каталонии в разгар кризиса, распространялась в соцсетях с территорий России Венесуэлы . Однако при этом они подчеркивали, что не имеют доказательств причастности к этому властей этих стран.

Кроме того, испанские СМИ, в частности газета El País, публиковали материалы, в которых обвиняли телеканал RT агентство Sputnik в необъективном освещении кризиса в Каталонии и использовании неких "аккаунтов в социальных сетях для распространения негативного имиджа Испании".

Российские власти, в том числе президент РФ Владимир Путин , неоднократно заявляли, что считают каталонскую проблему внутренним делом Испании, которая должна быть урегулирована в рамках конституции.

Предыдущее каталонское правительство во главе с Карлесом Пучдемона и предыдущий состав каталонского парламента приняли ряд противоречащих конституции законов, направленных на провозглашение независимости автономного сообщества от Испании.

1 октября 2017 года состоялся незаконный референдум о независимости, в котором приняли участие чуть более 40% избирателей, 90% проголосовали за независимость. 27 октября каталонский парламент провозгласил независимость, после чего правительство Испании ввело прямое правление в автономном сообществе, распустило женералитет и парламент, провело новые выборы. Суды возбудили несколько десятков уголовных дел.