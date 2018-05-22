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Кудрин рассказал об участии в создании новейшего оружия
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Кудрин рассказал об участии в проектах создания новейшего вооружения России 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Бывший министр финансов России Алексей Кудрин, назначенный на пост главы Счётной палаты, рассказал о своём участии в создании новейшего вооружения России.
По его словам, по поручению президента он лично занимался обеспечением ряда видов войск соответствующей техникой и вооружением.
«Соответствующими секретными указами президента это регламентировалось, в том числе и моя роль в этом. В том числе, в тех достижениях, которые президент демонстрировал во время послания (Федеральному собранию. — RT), есть и моя доля участия», — сказал Кудрин.
Об этом он заявил, выступая перед депутатами в Госдуме.
1 марта президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире, в частности ракетный комплекс «Сармат» и авиационный ракетный комплекс «Кинжал».
Путин отметил, что новая ракета с ядерной установкой и неограниченным радиусом действия способна достичь целей в любой точке земного шара.
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