Кудрин рассказал об участии в создании новейшего оружия

Кудрин рассказал об участии в проектах создания новейшего вооружения России

По его словам, по поручению президента он лично занимался обеспечением ряда видов войск соответствующей техникой и вооружением.

«Соответствующими секретными указами президента это регламентировалось, в том числе и моя роль в этом. В том числе, в тех достижениях, которые президент демонстрировал во время послания (Федеральному собранию. — RT), есть и моя доля участия», — сказал Кудрин.

Об этом он заявил, выступая перед депутатами в Госдуме

1 марта президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию представил новейшие виды российского вооружения, не имеющие аналогов в мире, в частности ракетный комплекс «Сармат» и авиационный ракетный комплекс «Кинжал».

Путин отметил, что новая ракета с ядерной установкой и неограниченным радиусом действия способна достичь целей в любой точке земного шара.