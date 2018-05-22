Михаил Мень может стать куратором ряда партпроектов «Единой России» 

Единый реестр застройщиков: последние новости

Президент ГК ПИК Сергей Гордеев вошел в тройку покупателей года

Алексей Лапшин (ООО «Лидер», г. Чебоксары): Мы, безусловно, продолжим практику долевого строительства, и рассчитываем удержаться на плаву