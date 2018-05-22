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Михаил Мень может стать куратором ряда партпроектов «Единой России»
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Михаил Мень может стать куратором ряда партпроектов «Единой России» 

Единый реестр застройщиков 22 мая 2018
Фото: Единый реестр застройщиков
Об этом журналистам заявил секретарь генсовета партии Андрей Турчак. Фото: www.rbk.ru В понедельник в Москве прошла партийная конференция «Направление-2026», посвященная выполнению целей, обозначенных в последнем майском указе Президента Владимира Путина. Фото: www.ria.ru В работе форума, в рамках которого единороссы впервые провели совместное заседание высшего и генерального советов партии, приняли участие председатель «Единой России», премьер-министр Дмитрий Медведев, министр финансов и первый вице-премьер Антон Силуанов и ряд министров, включая нового главу Минстроя Владимира Якушева. Фото: www.mtdata.ru Зашел разговор и о предшественнике г-на Якушева на посту министра строительства и ЖКХ РФ — члене президиума генсовета партии Михаиле Мене (на верхнем фото). Отвечая на вопрос о его дальнейшей судьбе, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак (на фото) заявил журналистам, что Мень с его опытом губернаторской и министерской работы «сможет курировать профильные партпроекты в президиуме генсовета партии». Фото: www.divnogorsk-adm.ru
Единый реестр застройщиков: последние новости
Президент ГК ПИК Сергей Гордеев вошел в тройку покупателей года Игорь Шувалов станет председателем Внешэкономбанка Алексей Лапшин (ООО «Лидер», г. Чебоксары): Мы, безусловно, продолжим практику долевого строительства, и рассчитываем удержаться на плаву
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