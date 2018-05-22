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«Это призыв к совершению террористического акта»
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Захарова прокомментировала призыв депутата Рады к уничтожению Крымского моста 

Газета.Ru 59 минут назад
Фото: ТАСС
Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова дала комментарий, после того как депутат Верховной рады Игорь Мосийчук заявил, что считает необходимым уничтожить Крымский мост через Керченский пролив. Об этом сообщает Nation News.
Мосийчук заявил, что мост через Керченский пролив якобы является объектом вражеской инфраструктуры.
"Это призыв к совершению террористического акта", — заявила Захарова.
Ранее в Крыму ответили на слова депутата Рады о необходимости уничтожить Крымский мост.
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