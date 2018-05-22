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Поклонская обратилась к Бастрыкину из-за карикатуры
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Поклонская обратилась к Бастрыкину из-за карикатуры 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: ТАСС
Депутат Госдумы Наталья Поклонская направила запрос главе Следственного комитета Александру Бастрыкину в связи с отказом камчатских следователей возбуждать уголовное дело против автора карикатуры на нее, передает РИА "Новости".
Уточняется, что камчатские следователи по результатам экспертизы отказались заводить уголовное дело в отношении местного художника Дениса Лопатина, автора карикатуры на Поклонскую и последнего российского императора Николая II. Сам художник пояснял, что изображение "является шуточным и рассчитано на безобидную эмоциональную реакцию".
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Поклонская заявила, что удивлена реакцией правоохранительных и следственных органов, которые, по ее словам, "робко называют подобную мерзость жанровой спецификой, укладывающейся в культурную норму эстетической реакции".
"Может быть, в чью-то "культурную норму" и укладывается, но абсолютно не соответствует российским законам и влечет уголовную ответственность. Хотелось бы верить, что наша правоохранительная система еще способна постоять за справедливость. Надеюсь, с этим вопросом разберется председатель СК Александр Бастрыкин, которому сегодня направила депутатский запрос", — заявила Поклонская.
Ранее депутат Госдумы Наталья Поклонская отреагировала на свое фото с инаугурации президента России Владимира Путина, которое стало мемом в сети.
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