Поклонская обратилась к Бастрыкину из-за карикатуры

Уточняется, что камчатские следователи по результатам экспертизы отказались заводить уголовное дело в отношении местного художника Дениса Лопатина , автора карикатуры на Поклонскую и последнего российского императора Николая II . Сам художник пояснял, что изображение "является шуточным и рассчитано на безобидную эмоциональную реакцию".

Поклонская заявила, что удивлена реакцией правоохранительных и следственных органов, которые, по ее словам, "робко называют подобную мерзость жанровой спецификой, укладывающейся в культурную норму эстетической реакции".

"Может быть, в чью-то "культурную норму" и укладывается, но абсолютно не соответствует российским законам и влечет уголовную ответственность. Хотелось бы верить, что наша правоохранительная система еще способна постоять за справедливость. Надеюсь, с этим вопросом разберется председатель СК Александр Бастрыкин, которому сегодня направила депутатский запрос", — заявила Поклонская.