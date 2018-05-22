Ройзман подал в отставку

Депутаты сегодня сорвали заседание Екатеринбургской городской думы, требуя включить в повестку вопрос об отмене прямых выборов мэра. Об этом сообщает корреспондент «ФедералПресс».

Единоросс Владимир Крицкий предложил внести вопрос в повестку, несмотря на отсутствие одобрения профильной комиссии. Мэр Евгений Ройзман и часть депутатов от оппозиции выступили против, ссылаясь на регламент. В ответ Крицкий обвинил Ройзмана в злоупотреблении правом. «Соблюдение федеральных и областных законов тоже относится к нашим полномочиям. Свои пожелания „хочу — не хочу“ на заседаниях думы мы транслировать не должны», — заявил он. Позицию Крицкого поддержал и представитель прокуратуры

В результате Ройзман выставил на голосование повестку без вопроса об отмене выборов, но депутаты отказались ее одобрить, вынудив мэра закрыть заседание. Часть депутатов покинула зал, остальные предложили провести внеочередное заседание думы или комиссии.

«Этот закон впрямую противоречит правам жителей Екатеринбурга. Ни при каких обстоятельствах я в этом принимать участие не буду. Я заявляю вам, что сегодня заседание закрыто и я уходу в отставку», — заявил Ройзман и удалился в кабинет.

«Я решение принял и озвучил его вслух. Оно окончательное», — сообщил Ройзман журналистам.