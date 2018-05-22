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Москалькова лично поедет в США защищать россиян
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Москалькова лично поедет в США защищать россиян 

РИА Новости 48 минут назад
Фото: © РИА Новости / Григорий Сысоев
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила о возможности личного посещения россиян, которые находятся в американских тюрьмах.
"Очень важно поднимать вопрос заключенных граждан РФ в США… Важен конструктивный диалог с США, но, к сожалению, у них нет должности омбудсмена. Кроме того, в условиях изменения формата нашего консульства нужно подумать о возможности поездки в США и личного посещения россиян", — сказала Москалькова в интервью газете "Известия".
Она также рассказала, что ранее обращалась по поводу россиян на Украине, которых не пускали голосовать, а также относительно спортсменов, которым запретили выступать на Олимпиаде под государственным флагом.
"При этом я получаю ответы от генерального секретаря Совета Европы Турбьерна Ягланда и Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, что мои обращения будут приняты к рассмотрению. Тем не менее пока я не ощутила существенных перемен в этом плане", — заявила Москалькова.
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