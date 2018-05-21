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РФ назвала антироссийской акцией доклад Британии
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Посольство России назвало антироссийской акцией доклад парламента Британии о коррупции 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Доклад Международного комитета палаты общин, посвящённый «российской коррупции в Великобритании», является очередной агрессивной антироссийской акцией. Об этом заявили в пресс-службе посольства России в Британии.
«Сразу бросается в глаза, что по существу это — очередная агрессивная антироссийская акция теперь уже на уровне парламентского комитета, призванная поддержать претензию официального Лондона на лидирующую роль в западном блоке по «сдерживанию России», — говорится в сообщении в Facebook.
Дипломаты отметили, что стратегия нацбезопасности 2015 года, «банкетная» речь британского премьер-министра Терезы Мэй осенью 2017 года, голословные обвинения России в отравлении в Солсбери, — звенья «общей безответственной антироссийской линии нынешнего политического руководства».
«Вместо развития сотрудничества с Россией в области борьбы с коррупцией и отмыванием денег, что, казалось бы, отвечает общим интересам, британская сторона использует эту проблему для раскручивания антироссийской кампании», — добавили в посольстве.
Подчёркивается, что именно Британия незаконно укрывает российских граждан, которые обвиняются в России в совершении финансовых преступлений и отказывается их выдавать «под надуманными правозащитными предлогами».
«В докладе чётко прослеживается стремление нарастить санкционное давление западных стран в отношении российского государства и бизнеса. На это направлены усилия Лондона в рамках «Группы семи», а также «Группы двадцати», что в последнем случае выглядит проблематично с учётом состава участников данного формата, многие из которых имеют отличное от Великобритании представление о международном праве и не подвержены западной блоковой дисциплине», — сообщили в дипмиссии.
Ранее в Британии был опубликован доклад под названием «Московское золото: российская коррупция в Великобритании».
В нём британские депутаты призвали ввести санкции против лиц, связанных с властными структурами России.
Эксперт Станислав Бышок прокомментировал ФАН опубликованный доклад.
При этом 17 мая российские дипломаты указали Лондону на готовность России к диалогу по противодействию коррупции.
RT на русском: последние новости
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