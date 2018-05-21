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Путин пошутил про свою успеваемость в школе
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Путин пошутил про свою успеваемость в школе 

ТВ Центр 52 минуты назад
Евразийский экономический союз осенью начнёт переговоры с Индией о создании зоны свободной торговли. Эта тема обсуждалась на встрече Владимира Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, передает "ТВ Центр". Лидеры двух стран отметили, что все формальные процедуры, необходимые для начала переговоров успешно завершены.
Основное внимание Владимир Путин и Нарендра Моди уделили вопросам экономического сотрудничества наших стран, в том числе в сфере высоких технологий. Премьер-министр пожелал России успехов в проведении предстоящего на этой неделе Санкт-Петербургского экономического форума и чемпионата мира по футболу, который стартует в июне.
Владимир Путин отметил, что стратегическое партнёрство наших стран достигло высокого уровня, а регулярные контакты Москвы и Дели придают их развитию дополнительный импульс.
По завершении переговоров, Владимир Путин и Нарендра Моди совершили на катере небольшую морскую прогулку, а затем посетили детский образовательный центр "Сириус". Там завершилась очередная смена. Поздравив школьников с окончанием учёбы, Владимир Путин отметил, что ему очень хотелось бы показать премьер-министру Индии такой интересный центр, как "Сириус".
Нарендра Моди, поприветствовав детей, поинтересовался, кто из них желал бы побывать в Индии. Практически все ребята дружно подняли руки. Премьер-министр пообещал организовать для учащихся интересный тур, и пожелал детям — как и всей России яркого будущего.
В свою очередь, Владимир Путин, отвечая на вопрос, рассказал, что в школе мог бы учиться и лучше.
"Можно было лучше. Надо над собой работать", — сказал президент.
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