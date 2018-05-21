Путин пошутил про свою успеваемость в школе

Основное внимание Владимир Путин и Нарендра Моди уделили вопросам экономического сотрудничества наших стран, в том числе в сфере высоких технологий. Премьер-министр пожелал России успехов в проведении предстоящего на этой неделе Санкт-Петербургского экономического форума и чемпионата мира по футболу, который стартует в июне.

Владимир Путин отметил, что стратегическое партнёрство наших стран достигло высокого уровня, а регулярные контакты Москвы Дели придают их развитию дополнительный импульс.

По завершении переговоров, Владимир Путин и Нарендра Моди совершили на катере небольшую морскую прогулку, а затем посетили детский образовательный центр "Сириус". Там завершилась очередная смена. Поздравив школьников с окончанием учёбы, Владимир Путин отметил, что ему очень хотелось бы показать премьер-министру Индии такой интересный центр, как "Сириус".

Нарендра Моди, поприветствовав детей, поинтересовался, кто из них желал бы побывать в Индии . Практически все ребята дружно подняли руки. Премьер-министр пообещал организовать для учащихся интересный тур, и пожелал детям — как и всей России яркого будущего.

В свою очередь, Владимир Путин, отвечая на вопрос, рассказал, что в школе мог бы учиться и лучше.