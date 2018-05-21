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Путин пошутил про школьную успеваемость
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Путин пошутил про школьную успеваемость 

Рамблер 1 час назад
Президент России Владимир Путин рассказал о своей школьной успеваемости, передает РИА «Новости».
На вопрос, хорошо ли он учился в школе, президент ответил:
«Можно было бы лучше. Надо над собой работать».
В понедельник, 21 мая, президент России и премьер-министр Индии Нарендра Моди приняли участие в церемонии закрытия смены образовательного центра «Сириус».
После того, как Моди рассказал детям, что они с Путиным целый день вели переговоры, российский лидер добавил:
«Вот чтобы так и работать, как мы, надо хорошо учиться. Удачи вам».
Образовательный центр «Сириус» на базе олимпийской инфраструктуры открылся в Сочи в 2015 году. Его цель — раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей.
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