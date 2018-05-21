Путин пошутил про школьную успеваемость

На вопрос, хорошо ли он учился в школе, президент ответил:

«Можно было бы лучше. Надо над собой работать».

В понедельник, 21 мая, президент России и премьер-министр Индии Нарендра Моди приняли участие в церемонии закрытия смены образовательного центра «Сириус».

После того, как Моди рассказал детям, что они с Путиным целый день вели переговоры, российский лидер добавил:

«Вот чтобы так и работать, как мы, надо хорошо учиться. Удачи вам».