Путин пошутил про школьную успеваемость 

Президент России Владимир Путин рассказал о своей школьной успеваемости, передает РИА «Новости».
На вопрос, хорошо ли он учился в школе, президент ответил:
«Можно было бы лучше. Надо над собой работать».
В понедельник, 21 мая, президент России и премьер-министр Индии Нарендра Моди приняли участие в церемонии закрытия смены образовательного центра «Сириус».
После того, как Моди рассказал детям, что они с Путиным целый день вели переговоры, российский лидер добавил:
«Вот чтобы так и работать, как мы, надо хорошо учиться. Удачи вам».
Образовательный центр «Сириус» на базе олимпийской инфраструктуры открылся в Сочи в 2015 году. Его цель — раннее выявление, развитие и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей.