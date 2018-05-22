Аксенов ответил на угрозы уничтожить Крымский мост

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал не обращать внимания на исходящие извне угрозы разрушить мост через Керченский пролив.
Ранее депутат Верховной рады Игорь Мосийчук в эфире телеканала "112 Украина" пригрозил уничтожением Крымского моста после того, как Украина вернет под свой контроль Крым.
"Не читайте того, что там происходит, будете спокойно жить. Маразм крепчает. Ничего не угрожает ни мосту, ни Крыму, ни российским гражданам. Всё, на что они (украинские власти — ред.) способны, это мелкие гадости, но пока спецслужбы свою функцию выполняют в данном направлении", — сказал Аксенов журналистам.
По его мнению, характеристику подобным заявления должны давать в психбольнице.
"Нужно, наверное, в Строгановку ехать (находится Клиническая психиатрическая больница №5) и там разбираться, смотреть на их лица во время выступления и ставить анализ, что у них там происходит. Их мыслительные процессы я характеризовать не могу, наверное, компьютер их сможет объяснить. Я не знаю, что они там себе думают", — подчеркнул Аксенов.
Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент РФ Владимир Путин 15 мая открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, движение автотранспорта запущено 16 мая.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".