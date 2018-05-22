Аксенов ответил на угрозы уничтожить Крымский мост

Аксенов ответил на угрозы Киева уничтожить Крымский мост

Глава Крыма Сергей Аксенов призвал не обращать внимания на исходящие извне угрозы разрушить мост через Керченский пролив.

"Не читайте того, что там происходит, будете спокойно жить. Маразм крепчает. Ничего не угрожает ни мосту, ни Крыму, ни российским гражданам. Всё, на что они (украинские власти — ред.) способны, это мелкие гадости, но пока спецслужбы свою функцию выполняют в данном направлении", — сказал Аксенов журналистам.

По его мнению, характеристику подобным заявления должны давать в психбольнице.

"Нужно, наверное, в Строгановку ехать (находится Клиническая психиатрическая больница №5) и там разбираться, смотреть на их лица во время выступления и ставить анализ, что у них там происходит. Их мыслительные процессы я характеризовать не могу, наверное, компьютер их сможет объяснить. Я не знаю, что они там себе думают", — подчеркнул Аксенов.

Мост в Крым из Краснодарского края — самый протяженный в России , его длина составляет 19 километров. Начало движения автомобилей изначально планировали на декабрь 2018 года, но работы завершили с опережением. Президент РФ Владимир Путин 15 мая открыл автомобильную часть моста через Керченский пролив, движение автотранспорта запущено 16 мая.