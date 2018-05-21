Кудрин рассказал об увольнении 40 генералов

Кудрин рассказал неизвестные подробности своей работы в администрации Ельцина

Алексей Кудрин уверен, что его связи в госсреде и бизнесе не помешают ему исполнять обязанности главы Счетной палаты (СП). Об этом он сообщил на заседании комитета по регламенту в Госдуме

"Конечно, служба обязывает. Надо быть достаточно строгим в реализации ее предписаний. Это одна из тем, которые я не поднял сегодня, но это важная тема. Татьяна Алексеевна Голикова говорила, как сложно добиться реализации исполнений Счетной палаты. И ей удавалось из года в год поднимать уровень прозрачности в том числе", — отметил он.

"Я приведу пример — когда я в 1996 году приехал из Петербурга и стал начальником контрольного управления президента, прозрачность — это было не очень принято у нас в стране. Были неприкасаемые по проверкам. Тогда мы впервые открыли возможность, провели проверки МВД и Министерства обороны. Тогда результаты этих проверок были засекречены и носили характер государственной тайны по ряду вопросов, но сейчас время прошло, и я могу сказать, что в результате проверки в МВД 40 генералов были смещены или понижены в должности", — сказал он, отвечая на вопрос депутатов, сможет ли он выполнять свои обязанности на посту главы Счетной палаты РФ, если проверки коснутся его бывших учеников или вице-премьеров.

Госдума рассмотрит 22 мая вопрос о назначении Алексея Кудрина председателем СП. Ранее его кандидатуру для назначения на должность главы СП внес на рассмотрение Госдумы президент РФ.