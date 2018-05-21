«Прямую линию» с Путиным ждут серьезные изменения

«Би-би-си» узнало дату прямой линии с президентом России Владимиром Путиным в 2018 году. По данным издания, президент ответит на вопросы граждан 7 июня.

По информации источников, впервые за 10 лет в студии прямого эфира не будет зрителей. Как объяснили организаторы, президент хочет максимально сосредоточиться на поступающих ему вопросах. Студия, из которой Путин будет общаться с гражданами, будет организована в Гостином дворе.

В Кремле информацию «Би-би-си» не подтверждают. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, о прямой линии будет объявлено, «когда придет время».