Тревожный звоночек: чего ждать от «прямой линии» Путина

Ровно в полдень президент России Владимир Путин начнет отвечать на вопросы граждан в телевизионном прямом эфире. По данным организаторов, поступило более 1,3 миллиона обращений. Самые популярные — о пенсионной реформе, уровне бедности, ценах на бензин и предполагаемом экономическом прорыве. В этом году "прямая линия", превратившаяся в самое популярное телевизионное шоу, изменит формат — действительно станет прямой. О том, как развивалась передача и на что она влияла, — в материале РИА Новости

Как выпрямлялась линия

Формат, придуманный 17 лет назад, с каждым годом обрастал все новыми техническими возможностями. Если в далеком 2001-м это было двухчасовое общение президента и дозвонившихся граждан России , то к 2010-му федеральным телеканалам и радиостанциям пришлось сделать сетку вещания "резиновой" — точной продолжительности эфира не знает никто.

Несколько лет "прямые линии" организовывались в Кремле, в телецентре на первом этаже первого кремлевского корпуса. Техника была устаревшей, вещание находилось под угрозой срыва. Что, впрочем, не мешало выходить на связь с космонавтами на станции "Мир". Работой, сидя за режиссерским пультом, руководил лично Константин Эрнст . В 2001-м Путин ответил на 47 вопросов, а вся передача длилась два часа 20 минут. По нынешним меркам — немного (в прошлом году Путин общался три часа 56 минут), но уже тогда было ясно: формат крайне востребован, он собирает огромную аудиторию.

В 2008 году "прямую линию" перенесли в Гостиный Двор. Со временем расширили до полноценного телевизионного шоу: в студию приглашались гости, среди которых были известные артисты и спортсмены, телезритель наблюдал за работой операторов в колл-центре, а на больших экранах показывали прямые включения корреспондентов из разных точек России. К слову, географические перемещения съемочных групп федеральных каналов стали верной приметой для местных властей: если в твоем регионе появились телекамеры — готовься отчитаться о работе.

Прямые включения охватывали всю страну: остров Ольхон на Байкале, перинатальный центр в Уфе , строящийся аэропорт Платов рядом с Ростовом-на-Дону, аварийные дома в Ижевске . С мест поступали жалобы на плохие дороги, протекающие крыши, нищенские зарплаты, нехватку медицинских центров. Даже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков упоминал о "волшебном" и оперативном разрешении проблем, поднимаемых в телеэфире. У тех, кому удалось достучаться до президента, жизнь удивительным образом налаживалась.

Президент РФ Владимир Путин отвечает на вопросы россиян во время Прямой линии. 25 апреля 2013Президент России Владимир Путин отвечает на вопросы во время "прямой линии". 25 апреля 2013

Недетские вопросы и испуг губернаторов

Каждый год телевизионщики пытались привнести что-то новое. В 2016-м серьезность тем разбавили детскими вопросами из еженедельника "Классный журнал". Правда, звучали они не всегда по-детски. Двенадцатилетняя Варя Кузнецова спросила: "Если бы сейчас тонули Порошенко и Эрдоган, кого бы вы спасли первым?" Первоклассница Алина Ахматова из Оренбурга поинтересовалась, может ли женщина стать президентом России, "а то папа говорит, что с этой Америкой справится только Путин". И лишь вопрос о любимой еде на завтрак прозвучал действительно наивно. Путин признался: "Чем меньше зубов, тем больше любишь кашу".

Спустя год от обилия детских вопросов решили отказаться. Возникла другая "фишка" — непосредственно в прямом эфире Путин обращался к губернаторам. Например, к своему тезке, главе Ставрополья Владимиру Владимирову . Когда жительница региона пожаловалась, что после наводнения так и не получила материальной компенсации от местной администрации, Путин удивился: федеральные средства-то были выделены. "Владимир Владимирович, где деньги?" — спросил он у губернатора. И тот поспешил в село Краснокумское, чтобы лично разобраться с ситуацией.

Прошлогодняя "прямая линия" запомнилась и тем, что Путин охотнее рассказывал о себе. Выслушав историю девочки, больной раком, которой поставили неверный диагноз, он вспомнил, что "то же самое произошло и с моим папой". Кроме того, подтвердил в эфире: да, недавно родился второй внук. И пояснил: "Понимаете, я не хочу, чтобы они росли какими-то принцами крови". Поделился Путин и особенностью своего характера — он помнит обман. А заодно и мечтами — хотел бы своими глазами увидеть, как строился Петербург , как побеждали в войне отцы и деды.

На старт! Внимание! Марш!

Путин и сам выезжал на места по результатам "прямой линии". Например, в прошлом году в Удмуртии лично посетил разваливающийся барак в Ижевске. На крыльце его встречала Анастасия Вотинцева, дозвонившаяся на передачу. Показала рукой в сторону дома: "Думаю, даже и говорить ничего не надо". Представшее перед глазами действительно было красноречивее любых слов. Спустя год Вотинцева справила новоселье. И, к слову, со всей семьей отдохнула в Сочи — путевку стоимостью 1,37 миллиона рублей ей вручил Путин.

Но не всегда обращения граждан, даже прозвучавшие в эфире, приводят к счастливой развязке. Год назад Дарья Старикова из города Апатиты Мурманской области слабым голосом поведала о своей беде. Ее долго лечили от остеохондроза, поздно поставив страшный диагноз — "рак четвертой стадии". Девушка пожаловалась на недоступность медицинских услуг: по ее словам, в Апатитах нет специалистов, больница закрыта, а пациентов отвозят в другой город. Следственный комитет возбудил дело, врачи применили инновационную практику лечения, о состоянии Дарьи Путина информировала министр здравоохранения Вероника Скворцова . Но драгоценное время было упущено. В ночь на 22 мая девушка скончалась в столичной клинике.

"Чудовищные ситуации" решаются сразу

Очевидно, поняв, что ручное управление становится самым эффективным и эффектным, формат "прямой линии" решили довести до совершенства — в данном случае упростить, убрав все наносное. В этом году не будет аудитории в студии, все внимание — вопросам телезрителей. Президент сможет сразу выходить на связь с губернаторами и членами кабмина. Однако, как объяснял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, суть этого "уникального в мировой практике" мероприятия останется прежней, обновления коснутся технологий.

Эфирная студия теперь полностью мультимедийная. По всему периметру расположены видеостены, обращения будут выводиться в том числе и на уникальный прозрачный экран. Вопросы к "прямой линии" начали собирать 27 мая. Уже через два дня их набралось почти 200 тысяч. Чаще всего россияне обращались по телефону (более 760 тысяч), с помощью СМС (свыше 300 тысяч), а также через специальный сайт (около 140 тысяч). Колл-центр, принимавший звонки, превратился в ситуационный центр: обращения не только фиксировали, но и сразу пытались помочь.

Ранее пресс-секретарь президента сообщил в интервью Первому каналу, что жалобы граждан направляются в профильные министерства и главам регионов, а "наиболее чудовищные ситуации решаются сразу" при прямом участии Кремля.

Прошлогодняя "прямая линия" породила еще одну особенность: все лето и осень 2017 года Путин, встречаясь с губернаторами, передавал им так называемые зеленые папочки — в них были собраны жалобы от жителей конкретного региона, поступившие на "прямую линию". В нынешнем году зеленые папочки, очевидно, тоже найдут адресатов.