Медведев оценил стеснительность министров

На первом заседании нового правительства премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о стеснительности министров. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, глава правительства спросил, есть ли у министров замечания к докладу первого вице-премьера, главы Минфина Антона Силуанова о бюджете на 2018 год.

На вопрос премьера никто не ответил.

«Тишина. Стеснительные пока», — отметил Медведев.

Затем он обратился к «старослужащим», но они тоже не высказали своих соображений.

Количество министерств в новом правительство выросло с 21 до 22. Минобрнауки преобразовали в два министерства — просвещения, а также науки и высшего образования. Министерство цифрового развития создали на базе Минкомсвязи . В новой структуре кабмина будет десять вице-премьеров.

Медведев отмечал, что состав нового правительства значительно менять не будут, так как предыдущий кабмин «доказал свою работоспособность».