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Медведев оценил стеснительность министров
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Медведев оценил стеснительность министров 

Рамблер 22 мая 2018
Фото: РИА Новости
На первом заседании нового правительства премьер-министр Дмитрий Медведев заявил о стеснительности министров. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, глава правительства спросил, есть ли у министров замечания к докладу первого вице-премьера, главы Минфина Антона Силуанова о бюджете на 2018 год.
На вопрос премьера никто не ответил.
«Тишина. Стеснительные пока», — отметил Медведев.
Затем он обратился к «старослужащим», но они тоже не высказали своих соображений.
На прошлой неделе президент России Владимир Путин одобрил все кандидатуры министров нового правительства, предложенные Медведевым. Пост главы МЧС вместо Владимира Пучкова занял Евгений Зиничев. Новым министром сельского хозяйства стал Дмитрий Патрушев, министром просвещения — экс-министр образования и науки Ольга Васильева, а министерство высшего образования и науки возглавил Михаил Котюков. Новым министром ЖКХ стал Владимир Якушев, министром транспорта вместо Максима Соколова назначили Евгения Дитриха.
Свои должности, в частности, сохранили глава МИД РФ Сергей Лавров, министр обороны Сергей Шойгу, глава Минэкономразвития Максим Орешкин.
Количество министерств в новом правительство выросло с 21 до 22. Минобрнауки преобразовали в два министерства — просвещения, а также науки и высшего образования. Министерство цифрового развития создали на базе Минкомсвязи. В новой структуре кабмина будет десять вице-премьеров.
Медведев отмечал, что состав нового правительства значительно менять не будут, так как предыдущий кабмин «доказал свою работоспособность».
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