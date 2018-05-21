Ещё
Новый кабмин не будет обсуждать пенсионный возраст на первом заседании
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Новый кабмин не будет обсуждать пенсионный возраст на первом заседании 

РИА Новости 21 мая 2018
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Вопроса о повышении в России пенсионного возраста нет в повестке первого заседания нового правительства РФ, которое должно состояться во вторник, 22 мая, заявил РИА Новости глава Минтруда Максим Топилин.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство подготовит предложения по изменению пенсионного возраста и внесет их в Госдуму в самой короткой перспективе.
"Нет, не планируется, этого нет в повестке", — заявил Топилин в ответ на вопрос, может ли на заседании правительства во вторник рассматриваться вопрос о повышении пенсионного возраста.
РИА Новости: последние новости
Посольство России прокомментировало видеообращение Юлии Скрипаль В Конгрессе призвали ввести санкции против России за поддержку Асада Путин призвал рассмотреть увеличение состава противопожарной службы
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россию обязали выплатить 2 млрд евро295
Россия не поверила в заявление Юлии Скрипаль143
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль163
У Иерусалима отбирают «Евровидение»50
Зачем США бомбят нефтяные скважины в Сирии56
Видео
00:54
У Иерусалима отбирают «Евровидение»
Шоу-бизнес Статьи
01:26
Захарова отреагировала на заявление Юлии Скрипаль
Политика
03:15
Порошенко заплатил за встречу с Трампом
Украина В мире
03:14
Самойлову не пустили на собственное выступление
Шоу-бизнес
01:18
Анонсированы новые санкции против России
Политика
00:43
Полицейский избил нерасторопного подростка
Происшествия
01:03
«Калашников» показал «Витязя» в действии
Другое
01:43
Украинские морпехи устроили Порошенко демарш
Украина В мире
01:34
Армия США оказалась в зоне риска
Армия
01:26
Скрипаль дала первое после отравления интервью
В мире Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение