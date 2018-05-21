Новый кабмин не будет обсуждать пенсионный возраст на первом заседании 

МОСКВА, 21 мая — РИА Новости. Вопроса о повышении в России пенсионного возраста нет в повестке первого заседания нового правительства РФ, которое должно состояться во вторник, 22 мая, заявил РИА Новости глава Минтруда Максим Топилин.
Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство подготовит предложения по изменению пенсионного возраста и внесет их в Госдуму в самой короткой перспективе.
"Нет, не планируется, этого нет в повестке", — заявил Топилин в ответ на вопрос, может ли на заседании правительства во вторник рассматриваться вопрос о повышении пенсионного возраста.