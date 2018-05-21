Новый кабмин не будет обсуждать пенсионный возраст на первом заседании

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство подготовит предложения по изменению пенсионного возраста и внесет их в Госдуму в самой короткой перспективе.

"Нет, не планируется, этого нет в повестке", — заявил Топилин в ответ на вопрос, может ли на заседании правительства во вторник рассматриваться вопрос о повышении пенсионного возраста.