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Премьер Грузии обсудит в США вопросы двустороннего партнерства
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Премьер Грузии обсудит в США вопросы двустороннего партнерства 

ТАСС 3 часа назад
ТБИЛИСИ, 21 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили в рамках рабочего визита в США обсудит «вопросы развития стратегического партнерства двух стран, сотрудничества в сферах образования, демократического развития и состояние грузино-российских отношений». Об этом сообщил в понедельник грузинским журналистам в Вашингтоне вице-премьер правительства страны, министр иностранных дел Михаил Джанелидзе, транслировала в эфире тбилисская телекомпания Imedi.
Джанелидзе в составе возглавляемой Квирикашвили делегации правительства Грузии находится в столице США, где премьер проведет встречи с госсекретарем Майклом Помпео. Как сообщила пресс-служба правительства Грузии, Квирикашвили и Помпео откроют в Вашингтоне пленарное заседание комиссии стратегического партнерства двух стран. «Георгий Квирикашвили также примет участие в ежегодной конференции стратегического партнерства Грузии и США, организаторами которой являются Институт мира в Вашингтоне и вашингтонский консервативный фонд „Наследие“ (Heritage Foundation).
В свою очередь посол Грузии в США Давид Бакрадзе заявил, что „в Вашингтоне премьер-министр Квирикашвили обсудит широкий спектр вопросов сотрудничества двух стран“. „Будут рассмотрены вопросы развития сотрудничества в сферах экономики, торговли, безопасности и обороны“, — сказал дипломат.
По данным пресс-службы правительства Грузии, в ходе визита в Вашингтон (21-23 мая) Квирикашвили проведет встречи с представителями исполнительной власти и руководителями ряда комитетов Конгресса США. „23 мая Георгий Квирикашвили примет участие в приеме, организованном посольством Грузии в США и посвященном 100-летию восстановления государственной независимости Грузии“, — отмечает пресс-служба. В состав находящейся в Вашингтоне делегации правительства Грузии также входят первый вице-премьер, министр экономики Дмитрий Кумсишвили и министр обороны Леван Изория.
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