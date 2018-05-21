Трамп слишком похож на Ельцина

Глубоко непопулярный президент, сталкивающийся с бесконечной волной скандалов, вовлек свою страну в военные действия, которые некоторые расценивают как попытку отвлечь критиков от имеющихся у него проблем. Победа Трампа на выборах приписывается закулисному влиянию могущественного государства, которое подозревают в использовании президента в качестве марионетки для продвижения собственных интересов и ослабления страны.

Уволив ряд высокопоставленных членов правительства, он полагается на поддержку деятелей сектора безопасности и богатых союзников с сомнительной историей, но более всего — на своего ближайшего советника, дочь Иванку. Эксцентричный, вспыльчивый, склонный к публичным выплескам эмоций и, казалось бы, неспособный справиться с объемом возложенных на него обязанностей, президент создает в сердце ядерной сверхдержавы вакуум, который тревожит внутренних и международных наблюдателей.

Для тех россиян, что в силу возраста помнят 90-е, президентство Дональда Трампа вызывает, по-видимому, знакомые чувства. Трампа часто сравнивают с другими политическими деятелями из истории США, в том числе с президентами Ричардом Никсоном и Уорреном Хардингом , но самую, вероятно, поразительную параллель можно провести не с американцами, а с россиянином Борисом Ельциным, первым президентом постсоветской России.

Будучи ключевым игроком в процессе распада СССР и одним из важнейших международных политических деятелей 90-х годов, Ельцин занимал президентское кресло с 1991 по 1999-й год, когда ушел в отставку, уступив место своему премьер-министру, тогда еще мало кому известному Владимиру Путину

Подобно Трампу, Ельцин был глубоко противоречивой личностью, эдаким политическим хулиганом, стравливавшим друг с другом отдельных лиц и фракции и выживавшим благодаря сложным деловым отношениям с деятелями как внутри правительства, так и за его пределами. Ельцин был харизматичным и нетрадиционным политиком, который, казалось, наслаждался политической драмой и показными публичными выступлениями, такими как известнейшая из его речей, произнесенная с башни танка во время неудавшегося переворота в августе 1991 года.

Поначалу он казался — по крайней мере, своим почитателям — приверженцем радикальной реформы коррумпированной и неэффективной политической и экономической системы. Однако политику его правительства критиковали за благоприятствование богачам за счет простых людей, и в конце концов президентство Ельцина дискредитировало демократический процесс с точки зрения его сограждан, а также ослабило статус России и доверие к ней за рубежом. Многие аналогичные заявления звучат и в адрес нынешнего хозяина Белого дома, вкупе со схожими прогнозами относительно политического будущего Америки.

Разумеется, к историческим аналогиям следует относиться с осторожностью, и в вопросе очевидных параллелей между Ельциным и Трампом тоже существуют некие пределы. Небрежное поведение и рассеянность Трампа в отношении тяжелой работы президента основаны, скорее всего, на его прошлом опыте знаменитого бизнесмена, а также на полном отсутствии опыта работы в правительстве. Ельцин, напротив, был высококвалифицированным политическим деятелем с многолетним опытом ведения переговоров о сложностях советской политики, но его способность к управлению сошла на нет из-за последствий алкоголизма. Непьющий Дональд Трамп — дело совсем другое, и он никогда не окажется настолько пьян, чтобы не суметь сойти с самолета и встретиться с премьер-министром Ирландии , а личная охрана никогда не найдет его разгуливающим в одних трусах по Пенсильвания-Авеню поздно ночью, как произошло во время визита Ельцина в Вашингтон в 1994 году.

Что еще более важно, современные американские политические структуры не похожи на те, что существовали в России в эпоху 90-х, и не столь уязвимы к последствиям деятельности слабого или нетрудоспособного президента. Когда Ельцин пришел к власти, российская конституционная структура, политическая система, экономика и общество были в состоянии хаоса, а политическая слабость России и ее первого президента усугубляли друг друга в замкнутом круге коррупции, непрофессионализма и авторитаризма, выходом из которого стало президентство Владимира Путина.

Несмотря на опасения относительно того ущерба, что президентство Трампа наносит Конституции и политической жизни США, политическая и правовая системы остаются прочны, а гражданское общество и свобода слова в СМИ —исключительно сильны. Конституционное разделение полномочий между президентом, Конгрессом и судебной системой хоть и находится под давлением, но способно пресечь возможный ущерб со стороны президента, обладающего авторитарными задатками Дональда Трампа. Обозначить различия между современным Вашингтоном и Москвой двадцатилетней давности нетрудно, но сходства игнорировать при этом не стóит. Они касаются, в частности, международного воздействия президентства вышеуказанных деятелей.

Решение о нанесении ракетных ударов по сирийским объектам химоружия, неожиданно объявленное Трампом после того, как сотрудники ФБР обыскали офис его личного юриста Майкла Коэна , критики сочли обусловленным не столько озабоченностью ситуацией в Сирии , сколько желанием отвлечься от разрушительного развития событий в рамках скандала вокруг его президентства.

Готовность Трампа использовать вооруженные силы ради демонстрации усилий президента перед лицом внутриполитического кризиса напоминает решение Ельцина начать «маленькую победоносную войну» в Чечне — войну, не ставшую ни «победоносной», ни «маленькой».

Справедливость данного утверждения в одном или обоих случаях в некотором смысле менее значима, чем широко распространенное представление о том, что оно правдиво или, по крайней мере, может таковым считаться. Когда политический лидер представляется достаточно безрассудным, чтобы использовать военную силу в качестве способа отвлечь внимание от своей политической слабости, внутренние и международные игроки вынуждены пересматривать свои с ним (или с ней) отношения.

Тут возникают вопросы о том, как далеко человек готов зайти, чтобы выжить, и как долго другие государства готовы поддерживать их, что влечет за собой риск ущерба имеющимся у страны союзам. Как только различные расследования потенциальных преступлений с участием партнеров Трампа — а, возможно, и самого президента — наберут обороты, более неожиданные внешнеполитические заявления и звучащие в Твиттере угрозы другим государствам создадут еще большую неопределенность и снизят международное доверие к США. Как, например, отказ от иранской ядерной сделки, обусловленный, по мнению некоторых критиков, желанием переключиться со внутреннего скандала.

Выборы — еще одна область, где сходства между Ельциным и Трампом создают для Америки проблемы. Столкнувшись с напряженной борьбой на выборах 1996 года, Ельцин, казалось, извлек максимальную выгоду из помощи тогдашнего президента Клинтона, включая отсрочку более чем непопулярного в России заявления о расширении НАТО . Это и утверждения о других, более сомнительных, формах скрытой поддержки кампании Ельцина спровоцировали подозрения относительно вмешательства американского правительства с целью содействия избранию союзника — или марионетки, по мнению многих критиков Ельцина внутри собственной страны.

Независимо от справедливости подобного рода утверждений в отношении Трампа, которые расследует специальный советник Роберт Мюллер , широко распространенное мнение о том, что вмешательство российского правительства в президентские выборы 2016 года принесло победу нужному им кандидату, обернулось катастрофой не только для самого Трампа, но и для международного положения Америки в целом. Сомнения в легитимности выборов президента США и в степени его морального долга перед другим правительством подорвут репутацию США, ослабят ее позицию и поставят под угрозу ее способность достичь своих международных целей.

Эти подозрения усилились в результате заявлений Трампа о восхищении Путиным и его очевидного стремления к улучшению отношений, несмотря на действия России на Украине , в Сирии и в контексте выборов 2016 года. Масла в огонь подливает также его неожиданное отношение к вопросам, затрагивающим российские интересы.

Одним из недавних примеров является решение Трампа отказаться от дальнейших санкций против России, предложенных постпредом США при ООН Никки Хейли . Среди других его недовольство количеством российских дипломатов, которые Америка выслала ответ на отравление Скрипаля, а также прослеживавшееся в начале президентства очевидное желание отменить санкции, связанные с Крымом

Наиболее серьезным из всех является его отношение к НАТО — пожалуй, главному объекту гнева и подозрений со стороны российского правительства. В ходе предвыборной кампании Трамп назвал НАТО «устаревшей» организацией и заявил, что в случае нападения на государства-члены он станет руководствоваться одним лишь принципом коллективной обороны — основным обязательным принципом альянса, — при условии, что другие члены не забудут о своих финансовых обязательствах перед США.

Несмотря на смягчение его подхода и отсутствие со стороны США каких-либо признаков ослабления роли в НАТО, существует неопределенность в отношении приверженности Трампа альянсу — иными словами, по-прежнему ли могут члены НАТО доверять США и надеяться на их помощь в случае нападения? Это вызывает серьезную тревогу, поскольку неопределенность и утрата доверия между союзниками в периоды повышенной глобальной угрозы создают благоприятные условия для недоразумений и просчетов. Также они повышают вероятность того, что государства станут искать альтернативные способы самозащиты вне официальных структур НАТО, что чревато еще большей неопределенностью и еще большими рисками. Именно в таких условиях и начинались крупные войны прошлого.

Параллели между Ельциным и Трампом наиболее сильны и разрушительны в международной сфере. Конституция США и ее демократические политические нормы достаточно прочны для противостояния испытанию президентством Трампа, а вот международное положение Америки гораздо более уязвимо. Неспособность президента эффективно управлять страной, нехватка контроля как над собой, так и над своей администрацией, возможная обязанность своим положением незаконному вмешательству другого государства — все это создает риски не только для самих Соединенных Штатов, но и для международной стабильности.

Причиной тому уникальная роль Америки в области международной политики. После окончания Второй мировой войны США были ведущей демократией, архитектором либеральной международной экономической системы и гарантом безопасности своих союзников. После окончания холодной войны они стали наиболее мощным в политическом, экономическом и военном отношении государством в мире. Несмотря на ущерб, причиненный войной в Ираке и другими внешнеполитическими злоключениями, оно сохраняло высокую степень влияния на другие государства и их население. Это влияние зависело от доверия к руководству США с точки зрения двух аспектов: международных отношений и способности президента эффективно управлять своей страной. Когда оба они подвергаются сомнению, как сейчас, влияние Америки снижается. Это не только влечет последствия для имеющихся у нее союзов, таких как НАТО, но также создает глобальную неопределенность и увеличивает риск внешнеполитического авантюризма со стороны государств, жаждущих возможности еще сильнее ослабить международный статус Америки.

Конец господства США был спрогнозирован задолго до вступления в должность президента страны Дональда Трампа. Многие неамериканские наблюдатели не расценивают это как нечто ужасное. Но скорость и непредсказуемая траектория падения международного статуса США при Трампе ускорили процесс и сделали мир менее стабильным и безопасным.

В 1950-х годах Советский Союз подвергся десталинизации с целью исправления ошибок прошлого. Вашингтону же в срочном порядке необходимо начать «деельцинизацию», пока международная позиция США не пострадала еще сильнее. Однако в данный момент надежда на это остается не более чем призрачной.