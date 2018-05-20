Кадыров призвал «не переводить стрелки» на ИГ 

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал "не переводить стрелки" на террористическую группировку "Исламское государство"* в вопросе расследования нападения в храме Архангела Михаила в Грозном.
В субботу четверо боевиков проникли в церковь Архангела Михаила в центре Грозного с целью захвата прихожан. По словам Кадырова, в ходе спецоперации все четверо были уничтожены. Следственный комитет РФ проинформировал, что при нападении убиты двое полицейских из ГУ МВД по Саратовской области, охранявших церковь, также убит один из прихожан храма, еще двое сотрудников полиции ранены. В воскресенье агентство Рейтер сообщило, что террористическая группировка "Исламское государство"* взяла на себя ответственность за нападение.
"Конечно, иблисское* государство или то, что от него осталось, торжествует, когда ему приписывают все и вся. Поэтому переводить стрелки на ИГ*, означает увести расследование в сторону от реальных покровителей. Следственно-оперативная работа очень активно ведется, успешно продвигается", — написал Кадыров в Telegram.
Также он отметил, что не исключает возможности причастности террористов к инциденту, однако, по его словам, "в конкретном случае есть оперативная информация, откуда поступало поручение, с какой стороны дует ветер".
* Террористическая организация, запрещенная в России.