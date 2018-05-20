Кадыров призвал «не переводить стрелки» на ИГ

"Конечно, иблисское* государство или то, что от него осталось, торжествует, когда ему приписывают все и вся. Поэтому переводить стрелки на ИГ*, означает увести расследование в сторону от реальных покровителей. Следственно-оперативная работа очень активно ведется, успешно продвигается", — написал Кадыров в Telegram.

Также он отметил, что не исключает возможности причастности террористов к инциденту, однако, по его словам, "в конкретном случае есть оперативная информация, откуда поступало поручение, с какой стороны дует ветер".