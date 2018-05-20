В словах Путина заметили «тонкую угрозу» в адрес ЕС

Bild заметил в словах Путина угрозу в адрес Евросоюза

Во время встречи с канцлером Германии Владимир Путин тонко высказал в адрес ЕС угрозу, напоминающую шантаж, пишет Bild . Российский президент пообещал повлиять на лидера Сирии в вопросе о возвращении беженцев в страну лишь в том случае, если расходы на осуществление этого процесса и восстановление разрушенных городов Европа возьмёт на себя — а они составят миллиарды евро, уверяет немецкий таблоид.

Во время встречи с Ангелой Меркель российский президент адресовал Германии угрозу, касающуюся вопроса о беженцах и сотен миллиардов евро, однако это прошло практически незамеченным, утверждает немецкий таблоид Bild.

На совместной пресс-конференции с канцлером Германии в Сочи российский лидер в ловких дипломатических выражениях озвучил своё требование, в соответствии с которым Германия и ЕС должны потратить миллиарды денежных средств, пишет издание. «Его стратегия напоминает шантаж!» — подчёркивает автор статьи Юлиан Рёпке, в то же время называя слова Путина «блестящим выпадом».

Выступая вместе с лидером Кремля перед журналистами, Меркель заговорила о декрете Башара Асада , подразумевающем изъятие собственности сирийских беженцев в пользу сирийского государства при соблюдении определённых условий. Она попросила Владимира Путина использовать своё влияние, чтобы это решение «сирийского диктатора» было отменено.

В ответ на это российский президент отметил: «Если европейцы хотят, чтобы люди из Европы возвращались в свои родные дома в Сирии, то нужно снять непонятные для нас ограничения на помощь Сирии, во всяком случае, на тех территориях, которые находятся под контролем правительства Сирийской Арабской Республики». По мнению Владимира Путина, ЕС должен «деполитизировать» процесс предоставления гуманитарной помощи, пишет немецкий таблоид.

Как поясняет издание, это означает, что только если Евросоюз, и в первую очередь Германия, заплатит за восстановление «разрушенных бомбами Асада и Путина» городов, которые сирийский режим сейчас снова отвоевал, Путин поговорит с Асадом о том, чтобы покинувшим Сирию беженцам вернули их квартиры и дома.

По версии экспертов, затраты на восстановление сирийских городов составят до €296 млрд Это соответствует примерно 90% всего государственного бюджета Германии за 2017 год. До настоящего времени Евросоюз не берётся за восстановление «тех частей Сирии, которые были опустошены российскими и сирийскими бомбами, прежде чем их снова отвоевала армия Асада», утверждает немецкий таблоид. С точки зрения Европы, сначала в Сирии должны произойти политические изменения.

Сходной позиции придерживается, к примеру, уполномоченный Свободной демократической партии по внешней политике, заявивший журналистам Bild, что Германия должна принимать участие в восстановлении Сирии только тогда, когда насилие там будет прекращено уже долго, а для будущего страны будет разработан надёжный мирный план. Для этого необходимо, в том числе, решить проблему того, каким образом может проходить возвращение беженцев и как может выглядеть их жизнь в послевоенной Сирии.

При этом политик из немецких свободных демократов резко раскритиковал «угрозу российского президента» по поводу того, что Россия обратится к сирийскому правительству с просьбой поспособствовать репатриации беженцев лишь в том случае, если Германия и ЕС возьмут на себя сопряжённые с этим процессом расходы. По его мнению, «Германия не должна позволять Путину диктовать ей или шантажировать её» в вопросе о том, как может происходить восстановление Сирии и как может выглядеть послевоенный порядок в стране: «Германия не должна без всяких условий восстанавливать города, которые Россия сама разрушила».

Между тем, министр финансов Германии Олаф Шольц рассчитывает на то, что расходы на немецкую политику в отношении беженцев к 2022 году составят в общей сложности порядка €70 млрд В эту сумму ещё не включены €8 млрд, которые в соответствии с коалиционным договором должны быть до 2021 года переведены правительством Германии в её федеральные земли и коммуны для частичной компенсации их расходов. Впрочем, вопрос о распределении этих средств пока не решён окончательно, отмечается в статье.

Согласно документам министерства финансов Германии, самую крупную статью расходов в этой сфере должны составить затраты на борьбу с причинами возникновения беженцев — она обходится в €31 млрд На социальные выплаты для беженцев уже выделен почти €21 млрд На программы по интеграции, например, языковые курсы, предоставляется €13 млрд, а приём, регистрация и размещение беженцев обходятся в €5,2 млрд, заключает Bild.