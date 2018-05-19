МИД РФ ответил на критику по Нагорному Карабаху

МИД России отреагировал на критику Азербайджана

Российская позиция по Нагорному Карабаху никогда не предполагала отказа от участия в конкретных международных мероприятиях лишь по той причине, что там можно ненароком встретиться "лицом к лицу" с карабахскими представителями, сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Так ведомство отреагировало на критику пресс-службы МИД Азербайджана , которая осудила состоявшуюся недавно в Сухуме встречу представителей "сепаратистских режимов" с чиновником МИД России".

Как пояснили в российском внешнеполитическом ведомстве, встреча состоялась в рамках празднования 25-летия абхазской дипломатической службы, на которое были приглашены зарубежные партнеры Абхазии , среди которых — и гости из Нагорного Карабаха.