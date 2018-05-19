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МИД РФ ответил на критику по Нагорному Карабаху
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МИД России отреагировал на критику Азербайджана 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Российская позиция по Нагорному Карабаху никогда не предполагала отказа от участия в конкретных международных мероприятиях лишь по той причине, что там можно ненароком встретиться "лицом к лицу" с карабахскими представителями, сообщили в пресс-службе МИД РФ.
Так ведомство отреагировало на критику пресс-службы МИД Азербайджана, которая осудила состоявшуюся недавно в Сухуме встречу представителей "сепаратистских режимов" с чиновником МИД России".
Как пояснили в российском внешнеполитическом ведомстве, встреча состоялась в рамках празднования 25-летия абхазской дипломатической службы, на которое были приглашены зарубежные партнеры Абхазии, среди которых — и гости из Нагорного Карабаха.
"Принципиальная российская позиция по проблеме Нагорного Карабаха хорошо известна в Баку.. Эта позиция никогда не предполагала отказа от участия в конкретных международных мероприятиях лишь по той причине, что там можно ненароком встретиться "лицом к лицу" с карабахскими представителями", — добавили в МИД.
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