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Bild: Путин показал Меркель, кто в доме хозяин
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Bild: в Сочи Путин показал Меркель, кто в доме хозяин 

RT на русском 26 минут назад
Фото: globallookpress.com
За четыре недели до начала чемпионата мира по футболу канцлер ФРГ «сидит в кресле в гостях у Путина в тёплом Сочи», комментирует Bild прошедшие вчера переговоры лидеров России и Германии. По мнению журналиста таблоида, более удовлетворённым глава Кремля вряд ли может быть: он «показал Меркель, кто в доме хозяин — не только в летней президентской резиденции, но и на мировой политической арене».
Канцлер Германии «побывала в гостях» у президента России Владимира Путина, сообщает немецкий таблоид Bild. Прилетела Ангела Меркель, однако, не в Москву, а в Сочи, чтобы «не поднимать большой шумихи вокруг государственного визита», отмечает автор статьи Юлиан Рёпке.
«А вот её российский коллега поступил иначе: он показал Меркель, кто в доме хозяин — не только в летней президентской резиденции, но и на мировой политической арене», — констатирует журналист Bild.
Днём ранее в Сочи глава Кремля «отпраздновал победу над террористами» с сирийским президентом Башаром Асадом, на которого Меркель ещё в феврале возложила ответственность за «резню» в Сирии, напоминает автор.
«Из-за перегруженного графика Кремля канцлеру пришлось пожимать руку, которой Путин буквально накануне поздравлял газового убийцу с совершёнными им зверствами», — возмущается Рёпке.
По мнению журналиста немецкого таблоида, у Владимира Путина есть все основания быть уверенным в себе.
«Его смертоносные войны в Сирии и на Украине, его пропагандистские атаки на выборы в Европе, его кибератаки на немецкие правительственные ведомства — на всё это закрывают глаза из-за преимущественно некритических визитов немецких политиков и деятельности немецких лоббистов, которые отстаивают интересы его государственного концерна «Газпром», — утверждает автор статьи.
И вот за четыре недели до начала чемпионата мира по футболу в России канцлер Германии Ангела Меркель «сидит в кресле в гостях у Путина в тёплом Сочи».
«Более удовлетворённым глава Кремля вряд ли может быть», — подчёркивает журналист немецкого таблоида Bild Юлиан Рёпке.
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