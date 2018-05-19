Bild: Путин показал Меркель, кто в доме хозяин

Bild: в Сочи Путин показал Меркель, кто в доме хозяин

За четыре недели до начала чемпионата мира по футболу канцлер ФРГ «сидит в кресле в гостях у Путина в тёплом Сочи », комментирует Bild прошедшие вчера переговоры лидеров России и Германии. По мнению журналиста таблоида, более удовлетворённым глава Кремля вряд ли может быть: он «показал Меркель , кто в доме хозяин — не только в летней президентской резиденции, но и на мировой политической арене».

Канцлер Германии «побывала в гостях» у президента России Владимира Путина, сообщает немецкий таблоид Bild. Прилетела Ангела Меркель, однако, не в Москву , а в Сочи, чтобы «не поднимать большой шумихи вокруг государственного визита», отмечает автор статьи Юлиан Рёпке.

«А вот её российский коллега поступил иначе: он показал Меркель, кто в доме хозяин — не только в летней президентской резиденции, но и на мировой политической арене», — констатирует журналист Bild.

Днём ранее в Сочи глава Кремля «отпраздновал победу над террористами» с сирийским президентом Башаром Асадом , на которого Меркель ещё в феврале возложила ответственность за «резню» в Сирии , напоминает автор.

«Из-за перегруженного графика Кремля канцлеру пришлось пожимать руку, которой Путин буквально накануне поздравлял газового убийцу с совершёнными им зверствами», — возмущается Рёпке.

По мнению журналиста немецкого таблоида, у Владимира Путина есть все основания быть уверенным в себе.

«Его смертоносные войны в Сирии и на Украине, его пропагандистские атаки на выборы в Европе, его кибератаки на немецкие правительственные ведомства — на всё это закрывают глаза из-за преимущественно некритических визитов немецких политиков и деятельности немецких лоббистов, которые отстаивают интересы его государственного концерна «Газпром», — утверждает автор статьи.

И вот за четыре недели до начала чемпионата мира по футболу в России канцлер Германии Ангела Меркель «сидит в кресле в гостях у Путина в тёплом Сочи».