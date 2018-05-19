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Лавров отменил важные визиты
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Лавров отменил визиты в Аргентину и на Кубу 

ТАСС 34 минуты назад
Министр иностранных дел России Сергей Лавров отменил визиты в Аргентину и на Кубу из-за мероприятий по линии сформированного правительства. Об этом сообщили ТАСС в МИД РФ, отметив, что на встрече глав "Большой двадцатки" Россия будет представлена на уровне заместителя министра.
"В связи с серией мероприятий по линии сформированного правительства визиты министра иностранных дел в Аргентину и на Кубу в запланированные дни не состоятся, — информировали в дипведомстве, — На заседании "двадцатки" в Буэнос-Айресе Россия будет представлена на уровне заместителя министра".
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