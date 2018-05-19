«В вопросе принадлежности Крыма поставлена точка» 

Строительство Крымского моста и запуск его в эксплуатацию окончательно ставят точку в вопросе, кому принадлежит Крым, считает член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов, сообщает RT.
Так он прокомментировал заявление украинского президента Петра Порошенко, который сказал, что Россия понесёт ответственность «за незаконное строительство» Крымского моста, который в будущем Украина будет «использовать» для связей с Кубанью.
Как отметил Антон Морозов, Крымский мост физически воссоединил Россию с полуостровом.
«Строительство Крымского моста и запуск его в эксплуатацию окончательно ставят точку в вопросе, кому принадлежит Крым. И, конечно, это вызывает фантомные боли в Киеве», — сказал он, добавив, что для Киева происходящее означает окончательную потерю территории из-за «безалаберной политики в отношении собственного народа».
Морозов также считает, что провокационные заявления со стороны Киева продолжатся.
«Что же касается соединения с Кубанью, то милости просим. Мы не против того, чтобы украинцы ездили через Крым на Кубань», — подчеркнул он, добавив, что украинцы для россиян — родственный народ, и им в России всегда рады.