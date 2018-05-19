«В вопросе принадлежности Крыма поставлена точка»

Так он прокомментировал заявление украинского президента Петра Порошенко , который сказал, что Россия понесёт ответственность «за незаконное строительство» Крымского моста, который в будущем Украина будет «использовать» для связей с Кубанью.

Как отметил Антон Морозов, Крымский мост физически воссоединил Россию с полуостровом.

«Строительство Крымского моста и запуск его в эксплуатацию окончательно ставят точку в вопросе, кому принадлежит Крым. И, конечно, это вызывает фантомные боли в Киеве», — сказал он, добавив, что для Киева происходящее означает окончательную потерю территории из-за «безалаберной политики в отношении собственного народа».

Морозов также считает, что провокационные заявления со стороны Киева продолжатся.