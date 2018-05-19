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«Аргументы у Киева заканчиваются»
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"Вторжение в Россию станет кошмаром"
"Вторжение в Россию станет кошмаром"

В Крыму прокомментировали планы Порошенко использовать Крымский мост 

RT на русском 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Член президиума Госсовета Крыма Владимир Бобков, комментируя RT планы президента Украины Пётра Порошенко «использовать» Крымский мост для связей с Кубанью, назвал их смешными.
«Вообще, это на клоунаду похоже. Действительно, аргументы у Киева заканчиваются… Сегодня украинское общество, к сожалению, впитывает этот абсурд, но при том, по моему убеждению, на Украине уже информационная среда даёт серьёзные трещины», — сказал депутат.
Бобков также отметил, что подобные заявления больше не способны отвлечь украинское население от реальных проблем государства.
«Есть огромное количество экономических сложностей. Ещё больше усугубляется расслоение общества. Те вещи, которые сдерживали людей, в виде «шенгена» и ещё каких-то виртуальных вещей, уходят… На уровне серьёзных людей, имеющих даже какие-то научные регалии, говорили, что мост не строится или как только он будет построен, то даст трещину после проезда первой машины. Порошенко старается продолжить эту линию. Но я уверен, что этой агонии уже приходит конец», — заключил парламентарий.
Ранее Порошенко рассказал, как Украина собирается использовать Крымский мост.
RT на русском: последние новости
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