Иран, Украина и газ: до чего договорились Путин и Меркель

Президент РФ Владимир Путин и канцлер Германии Ангела Меркель встретились в пятницу в Сочи. В ходе переговоров, проходивших в летней резиденции российского президента «Бочаров ручей», главы двух государств затронули наиболее острые темы международной повестки — в частности, обсуждались вопросы, связанные с Украиной, Ираном и Сирией, а также судьба газопровода «Северный поток — 2».

Сама беседа проводилась «за закрытыми дверями», по ее окончании Путин и Меркель дали совместную пресс-конференцию. Выступая перед журналистами, российский лидер сказал, что визит Меркель был «своевременным и полезным».

«Признателен федеральному канцлеру Германии, госпоже Ангеле Меркель, за то, что она приняла наше приглашение приехала в Сочи c рабочим визитом. Важно, что несмотря на непростую внешнеполитическую конъюнктуру, на имеющиеся расхождения во взглядах по ряду мировых проблем, Россия и Германия считают необходимым и полезным поддерживать регулярные контакты», — сказал Владимир Путин.

Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты по-разному оценивают сочинский визит Меркель, однако сходятся в одном — каких-либо прорывов за ним не последует.

Так, научный директор Российско-германского форума Александр Рар констатирует: встреча — вовсе не свидетельство того, что между Россией и Германией все в порядке. В то же время, отмечает эксперт, поскольку отношения двух стран находятся в критическом состоянии, поэтому этот визит нужно оценивать как позитивный в любом случае.

«Очень важно, что были достигнуты договоренности по Ирану, потому что если Европейский союз и Россия действительно смогут спасти иранскую сделку фактически против давления Штатов, то это покажет, что Европа может отстоять свои интересы и почву для дальнейшего сотрудничества, может быть, в других регионах, таких как Сирия», — рассуждает Рар.

В свою очередь, эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер утверждает, что в ближайшей перспективе в своих отношениях Россия и Германия «будут действовать достаточно осторожно». По его словам, это связано с «неподготовленностью Германии» к каким-либо реальным шагам.

Минские договоренности остаются основными

Незадолго до встречи в Сочи Путин и Меркель провели телефонные переговоры, в ходе которых договорились возобновить работу в рамках «нормандской четверки» для урегулирования ситуации в Донбассе.

Действительно, пауза в работе «нормандского формата» несколько затянулась, о чем ранее говорили и в Кремле. «Если будут инициативы — действительно, пауза уже достаточно большая в нормандском процессе по различным причинам — поэтому будем ждать каких-то конкретных инициатив», — отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков накануне встречи Путина и Меркель.

Именно ситуации на Украине лидеры двух государств уделили особое внимание в рамках переговоров 18 мая.

«По обоюдному мнению, Минские соглашения остаются безальтернативной основой урегулирования [украинского кризиса. — «Газета.Ru»]», — заявил по итогам встречи с Меркель российский президент.

Канцлер ФРГ, в свою очередь, говорила о необходимости обдумать вопрос о размещения миссии ООН в Донбассе миссии ООН.

«Это был бы хороший успех в плане стабилизации положения для того, чтобы в дальнейшем проводились политические шаги, договоренные в Минске», — cказала Меркель.

Однако Брутер отмечает, что размещение же миротворцев в Донбассе — это «идея, которая для Германии является, переводя на новояз, „отмазкой“ в чистом виде». Для стабилизации ситуации на Украине требуется, чтобы Париж и Берлин «выступали в роли честных арбитров, а не играли на 99% на стороне Украины»

«Северный поток — 2» не остановит украинский транзит

Еще одной животрепещущей темой, которую обсудили Путин и Меркель в Сочи, стало строительство газопровода «Северный поток — 2».

На этой неделе американская пресса сообщала о давлении на Меркель со стороны президента США Дональда Трампа в связи с реализацией данного проекта. СМИ писали, в частности, что Трамп призывал Меркель не поддерживать «Северный поток — 2», грозя ей «трансатлантической торговой войной».

Тем не менее во время встречи в Сочи Путин и Меркель признали стратегическую важность строительства газопровода.

При этом канцлер Германии особо подчеркнула, что для реализации проекта необходимо продумать гарантии для Украины.

В ответ Путин заверил, что после запуска «Северного потока — 2» транзит газа через Украину прекращен не будет — если в этом будет смысл. «Поставки будут продолжены, если они будут экономически обоснованными и целесообразными для участников экономической деятельности», — уточнил российский лидер, подчеркнув, что Россия всегда относилась к этому проекту как к экономическому, а не политическому.

Успех иранской сделки под вопросом

Как и ожидалось, в рамках сочинского саммита Путин и Меркель обговорили и односторонний выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

В ходе переговоров российский президент и канцлер Германии выразили приверженность сохранению ядерной сделки с Ираном. «Это соглашение не совершенно, но оно лучше, чем никакое, поэтому с Ираном нужно продолжать переговоры», — подчеркнула Меркель в ходе пресс-конференции по итогам встречи с Путиным.

Канцлер отметила, что немецкие компании будут сами принимать решения по дальнейшему сотрудничеству с Ираном. По ее словам, в Брюсселе уже обсуждается возможность выплаты компенсаций европейским компаниям, которые решат продолжить работу с Тегераном

Если оставшимся участникам СВПД удастся сохранить соглашение по Ирану, это даст надежду, что и в Сирии «можно будет продвинуться вперед», считает Рар. И если Россия и другие гаранты иранской сделки будут придерживаться договоренностей, Тегеран ответит тем же, отмечает эксперт. При этом США фактически останутся одни.