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Штаб Навального учредил партию без него
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Штаб Навального учредил партию без него 

Рамблер 2 часа назад
Политическая организация Алексея Навального Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) получила новое название — теперь это партия «Россия будущего».
В субботу в Москве в бизнес-центре «Омега Плаза» прошел учредительный съезд партии, на котором и проголосовали за новое название, сообщает РБК.
Навальный в съезде не участвовал. Решением Тверского районного суда он был арестован на 30 суток за организацию несанкционированной акции 5 мая, а также «неповиновение законному требованию» полиции.
>> Названа причина задержания Навального
По данным главы юридического отдела ФБК Ивана Жданова, на съезд приехали 124 делегата из 60 регионов. Представители Министерства юстиции на съезд не пришли.
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