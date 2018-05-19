Штаб Навального учредил партию без него 

Политическая организация Алексея Навального Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) получила новое название — теперь это партия «Россия будущего».
В субботу в Москве в бизнес-центре «Омега Плаза» прошел учредительный съезд партии, на котором и проголосовали за новое название, сообщает РБК.
Навальный в съезде не участвовал. Решением Тверского районного суда он был арестован на 30 суток за организацию несанкционированной акции 5 мая, а также «неповиновение законному требованию» полиции.
По данным главы юридического отдела ФБК Ивана Жданова, на съезд приехали 124 делегата из 60 регионов. Представители Министерства юстиции на съезд не пришли.