Путин с Меркель выступили за регулярные контакты стран

Путин с Меркель выступили за регулярные контакты России и Германии

Несмотря на непростую политическую ситуацию, РФ Германия считают необходимым поддерживать регулярные контакты, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-германских переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в пятницу. "Мы уже обменялись мнениями по вопросам двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической, культурной, гуманитарной сферах. Обсудили также международные вопросы. Важно, что, несмотря на непростую внешнеполитическую конъюнктуру, на имеющиеся расхождения во взглядах по ряду мировых проблем, Россия и Германия считают необходимым и полезным поддерживать регулярные контакты", — сказал Путин.