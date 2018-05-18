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Путин с Меркель выступили за регулярные контакты стран
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Путин с Меркель выступили за регулярные контакты России и Германии 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Несмотря на непростую политическую ситуацию, РФ и Германия считают необходимым поддерживать регулярные контакты, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-германских переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в пятницу.
"Мы уже обменялись мнениями по вопросам двустороннего взаимодействия в политической, торгово-экономической, культурной, гуманитарной сферах. Обсудили также международные вопросы. Важно, что, несмотря на непростую внешнеполитическую конъюнктуру, на имеющиеся расхождения во взглядах по ряду мировых проблем, Россия и Германия считают необходимым и полезным поддерживать регулярные контакты", — сказал Путин.
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