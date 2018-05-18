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Путин подарил Меркель цветы
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Путин подарил Меркель цветы 

RT на русском 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин вместе с премьер-министром Дмитрием Медведевым кратко пообщались на русском языке с канцлером ФРГ Ангелой Меркель во время встречи немецкой делегации в Сочи.
Как передаёт ТАСС, Путин встретил Меркель на крыльце резиденции и вручил ей букет, состоящий из кремовых роз, фрезий и других цветов пастельных тонов. Здесь же канцлера поприветствовал и Медведев.
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Отмечается, что Меркель поздравила Медведева с назначением на пост премьера и пожелала ему счастливого пути, после чего отправилась с Путиным на переговоры.
Ранее Путин рассказал, что время от времени получает в подарок от Меркель пиво.
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