Путин подарил Меркель цветы

Как передаёт ТАСС, Путин встретил Меркель на крыльце резиденции и вручил ей букет, состоящий из кремовых роз, фрезий и других цветов пастельных тонов. Здесь же канцлера поприветствовал и Медведев.

Отмечается, что Меркель поздравила Медведева с назначением на пост премьера и пожелала ему счастливого пути, после чего отправилась с Путиным на переговоры.

Ранее Путин рассказал, что время от времени получает в подарок от Меркель пиво.