Расплакавшейся Голиковой предложили новую должность 

Премьер-министр России Дмитрий Медведев на встрече с президентом России Владимиром Путиным предложил назначать Татьяну Голикову вице-премьером по соцблоку. Об этом сообщает корреспондент "Газеты.Ru".
Премьер-министр Дмитрий Медведев 18 мая представляет президенту России Владимиру Путину министров. Ранее глава правительства увеличил число своих замов до 10, а также перекроил структуру кабмина.
"Газета.Ru" ведет онлайн-трансляцию.
Сообщалось, что Алексей Гордеев будет курировать сельское хозяйство, Дмитрий Козак — энергетику, Ольга Голодец — спорт и культуру, Виталий Мутко — строительство, Алексей Акимов — транспорт, Юрий Борисов — ВПК, Голикова — социальную политику. Также он предложил назначить зампредом правительства по ОПК нынешнего заместителя министра обороны Юрия Борисова, а Константина Чуйченко — главой аппарата правительства.