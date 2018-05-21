Россияне могут остаться без телевизоров и холодильников

Многие производители бытовой техники и электроники могут уйти с российского рынка, если будет принят закон о наказании за соблюдение санкций, предупредили в Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК).

В письме председателю Госдумы Вячеславу Володину (имеется в распоряжении «Ридуса» ) президент ассоциации Александр Онищук отмечает, что принятие этого законопроекта в нынешней редакции приведет к серьезному ухудшению положения как иностранных инвесторов, так и российских компаний. Следствием может стать сворачивание их деятельности, что обернется для страны сокращением инвестиций и потерей рабочих мест. Поэтому РАТЭК просит отложить принятие закона.

«Если это будет принято в том виде, в котором было внесено вначале, то это может привести к закрытию офисов многих зарубежных компаний и, конечно, это было бы очень плохо для потребителей и для рынка», — пояснил «Ридусу» представитель РАТЭК Антон Гуськов.

Наращивание негатива

Ранее с резкой критикой законопроекта выступил Российский союз промышленников и предпринимателей , и предложил депутатам провести консультации с деловым сообществом. По мнению РССП, эта инициатива противоречит политике президента РФ по отказу от избыточной уголовной ответственности и создает дополнительные условия для административного давления на бизнес.

«Уголовное законодательство не должно предусматривать санкции в отношении лиц, в том числе иностранных граждан, для которых исполнение решения иностранного государства, союза иностранных государств или международной организации о введении мер ограничительного характера является обязательным, а невыполнение такого решения ведет к применению санкций в отношении таких лиц уже в соответствии с правом соответствующих иностранных государств», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте РСПП.

Закон может привести к распространению вторичных санкций на российские компании, в том числе с госучастием, и ограничить их возможности работать на глобальном рынке, а также снизит заинтересованность в инвестициях в Россию у иностранных компаний и ухудшит деловой климат. Все это лишь усугубит негативное влияние на российскую экономику, констатируют в РСПП.

О том, что новая инициатива Госдумы несет дальнейший ущерб российской экономике, говорил и глава ВТБ Андрей Костин , отметив при этом, что такой же точки зрения придерживается Виктор Вексельберг , который сам находится под санкциями.

Утром — дискуссия, вечером — закон

Документ, предполагающий введение уголовной ответственности за помощь во введении санкций против России, депутаты внесли в нижнюю палату парламента в мае, напоминает РБК. Законопроект также предусматривает введение ответственности за соблюдение на территории России условий наложенных в рамках санкций ограничений.

Госдума успела одобрить его в первом чтении 15 мая, однако намеченное на 17 мая второе чтение было отложено по инициативе Володина, который предложил прислушаться к мнению бизнеса и провести дополнительные консультации. Обсуждение законопроекта запланировано на 23 мая.

«Мы, безусловно, поддерживаем тот факт, что закон не был принят во втором чтении, позитивно это воспринимаем, надеемся на диалог и на то, что этот диалог будет конструктивным, потому что работать, конечно же, все хотят», — сказал представитель РАТЭК.

Первый вице президент «Опоры России» Павел Сигал уверен, что в любом случае закон будет принят, при этом иностранные производители не уйдут, им придется приспосабливаться.

«Закон носит рамочный характер, — подчеркнул он. — Можно надеяться, что правительство, которое будет определять конкретные группы товаров и сегментов, будет относиться очень вдумчиво и внимательно, дабы не навредить ни отечественным производителям, ни нашим партнерам».

Профессор кафедры финансового менеджмента РЭУ имени Г. В. Плеханова Константин Ордов, в свою очередь, опасается, что исполнение закона может оказаться избирательным и несправедливым: к одним субъектам его новеллы будут применены в полную силу, а другие, совершенно очевидно подпадающие под действие закона, останутся незамеченными. Например, исключение могут сделать как раз для компаний с госучастием. «Иначе было бы необходимо смириться с тем, что вся экономика России должна быть изолирована», — замечает эксперт.

По его словам, по сути, этот закон создаст двойные санкции для частного бизнеса в России, и парализует деятельность не только иностранных, но и отечественных компаний. Порядка 70% выпуска продукции на территории РФ связано с необходимостью проведения импортно-экспортных операций — закупкой сырья, технологий, производственных линий, станков и т. д. Организации, так или иначе работающие с международными рынками, не могут безнаказанно игнорировать их требования, в том числе юридические. В конечном счете, как всегда, пострадает простой потребитель.

Бомба для частного бизнеса

Наивно думать, что сегодня внутренний рынок способен, как во времена СССР, обеспечить всю производственную цепочку и выпуск всей номенклатуры продукции, которая потребляется в России. Да еще того же качества, к которому успели привыкнуть россияне. К тому же именно глобальная кооперация, по словам Ордова, является залогом низких цен, а режим изоляции приведет к их непомерному росту.

«Это не вопрос коммерческих интересов отдельных компаний, — предупреждает он. — Таким оригинальным образом мы можем отбомбиться по остаткам частного эффективного бизнеса, который позволят даже в наше непростое время все-таки иметь альтернативу и российского, и иностранного производителя по относительно божеским ценам. Все это вмиг может закончиться. Мы как потребители сможем столкнуться с дефицитом и с резким ростом цен на достаточно широкую группу товаров».

Российским предпринимателям, по словам эксперта, в настоящее время и так приходится несладко, при том, что и ЦБ не ведет мягкую денежную политику, и кредитные ресурсы все так же дороги, по сравнению с мировыми.

«Поэтому говорить о том, что частный бизнес имеет потенциал и должен быть следующим в череде тех, кто так или иначе расплатиться за эти санкции, — это самострел, — рассуждает экономист. — Так нельзя. Мы только лишь нанесем ущерб себе, нашим пенсионерам, бюджетникам, нашей экономике. И ничего хорошо, кроме защиты интересов нескольких людей, не получим».

Российские законотворцы не всегда могут осознать и предвидеть негативные результаты введения тех или иных инициатив, сетует Ордов. Депутаты иногда решают узкую конкретную проблему, не задумываясь о тех широких последствиях, которые их решение может иметь для рынка в целом и для экономики.