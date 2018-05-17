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Россия предъявила претензии Казахстану
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Россия предъявила претензии Казахстану из-за осквернения мемориала ВОВ 

Деловая газета «Взгляд» 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Российское посольство в Астане направило ноту в Министерство иностранных дел Казахстана в связи с актом вандализма, совершенного в отношении мемориала участникам Великой Отечественной войны в Шымкенте.
В Шымкенте осквернили вечный огонь и разбили плиты с именами бойцов, погибших в Великой Отечественной войне. О разрушении мемориала 113 рабочим свинцового завода написали СМИ Казахстана, передает РИА «Новости».
>> В Казахстане разгромили мемориал участникам ВОВ
«Как только об этом стало известно, посольство России в Астане направило в МИД Казахстана ноту с просьбой тщательно расследовать данный инцидент и наказать виновных. Генконсульству России в Алма-Ате, в чьем консульском округе находится Шымкент, дано поручение поддерживать тесный контакт с местными властями в деле расследования этого инцидента», — сообщает российский МИД.
В Министерстве ждут, что виновные в осквернении мемориала будут найдены и наказаны. Отдельно отмечается, что Москва резко осудила попытку бросить тень на память совместной борьбы двух стран с фашизмом.
Ранее в России неоднократно оскверняли памятники героям Великой Отечественной войны. Например, в прошлом году в Челябинске хулиган сжег цветы, раскидал венки и уронил мемориальную плиту, а в Омске плиты мемориала с участниками войны использовали, чтобы починить дорожную яму. Отделение Общероссийского народного фронта в Омске предложило ввести уголовную ответственность за осквернение символов победы.
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