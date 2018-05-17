Голикова осталась без работы и заплакала 

Т. А. Голикова растрогалась и заплакала на трибуне ГД, прощаясь с коллективом Счётной палаты РФ. Приятно видеть простые человеческие эмоции в человеке, занимающем столь высокие Государственные посты! Удачи в дальнейшей работе! pic.twitter.com/CqhBPFJNyA— Сергей Боярский (@sergeyboyarskiy) 17 мая 2018 г.