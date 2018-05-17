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Голикова осталась без работы и заплакала
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Голикова осталась без работы и заплакала 

Рамблер 34 минуты назад
Депутат Госдумы Сергей Боярский рассказал в своем твиттере, что Татьяна Голикова заплакала на трибуне Думы, прощаясь с коллективом Счётной палаты.
Боярский отметил, что было приятно увидеть «простые человеческие эмоции» у чиновника, занимающего высокий пост. Он пожелал Голиковой удачи в дальнейшей работе.
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