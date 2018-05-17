Меркель едет в Сочи налаживать диалог с Москвой 

Канцлер Германии Ангела Меркель 18 мая приедет в Россию, чтобы встретиться с переизбранным на новый президентский срок Владимиром Путиным. Визит будет носить рабочий характер и пройдёт в сочинской резиденции российского лидера. Как пояснили в российском МИД, лидеры двух стран обсудят иранскую сделку, ситуацию в Сирии и подготовку к саммиту «нормандской четвёрки».
Время для диалога пришло
На фоне ухудшения отношений с Россией, на которое США идут сами и к которому подталкивают своих европейских союзников, решение главы германского правительства приехать в Москву явно выделяется. Вместо присоединения к оголтелой антироссийской риторике, раздающейся из Вашингтона и Лондона, Берлин явно занимает более прагматичную позицию, демонстрируя готовность к диалогу с нашей страной по экономическим и политическим вопросам.
Причиной такого поведения германского руководства является присущий немцам прагматизм в ведении собственных дел. Давление Соединённых Штатов на Россию напрямую затронуло интересы около четырёх германских предприятий, работающих на территории нашей страны, а также массы производителей, которые поставляли в РФ свою продукцию из самой Германии. Многомиллиардные убытки ударили по экономике страны, особенно по бюджетам её регионов. Изначально ФРГ была готова терпеть их «из трансатлантической солидарности», но в итоге США развернули «торговые войны» с Евросоюзом и Китаем, стали давить европейские экономические интересы уже с другого направления — с западного. Для экспорто ориентированной немецкой экономики такая ситуация стала опасной.
Помимо торговых убытков, немцы не ставят под сомнение и роль России в актуальных международно-политических делах. «Гражданская война в Сирии, борьба с исламским терроризмом переросли в региональный конфликт гигантского масштаба», — сказала ранее Ангела Меркель. По её мнению, это кризис нельзя будет разрешить без участия России, Ирана, Турции, Саудовской Аравии и Евросоюза.
Для канцлера Германии выход из сложившейся ситуации стал очевиден: надо поддерживать диалог с Москвой. Тем более что, помимо бизнеса, в этом вопросе на неё оказывает давление и парламентская оппозиция, и партнёры по правящей коалиции. Так, глава Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер, например, заявил, что ни одна «разумная» страна не хочет вступать в конфронтацию с Россией. А правая «Альтернатива для Германии» собирается в мае — июне презентовать в бундестаге резолюцию о необходимости аннулирования санкций против России и восстановления сотрудничества с Москвой.
Мир вместе с солидарностью
«Впервые за период после Второй мировой войны у Европы возникли серьёзнейшие разногласия с Америкой. Если США будут вводить санкции против европейских компаний, то мы окажемся уже в стадии конфронтации. Германия не хочет попасть в положение, как говорится, сэндвича, когда жмут со стороны Америки и со стороны России. С Америкой мы сейчас отношения вряд ли исправим, поэтому умные политики Германии начинают думать о том, что надо делать, чтобы дальше не ссориться с Россией. Немцы это понимают. У них геополитическое мышление есть, особенно в партии СвДП», — прокомментировал ситуацию германский политолог Александр Рар.
При этом, по словам эксперта, вопрос о снятии с России санкций в Сочи вряд ли будет обсуждаться. «Во-первых, Германия остаётся приверженцем консолидированной европейской позиции, а во-вторых, одностороннее снятие рестрикций Германии ничего не принесёт — слишком сложен этот комплекс вопросов», — сказал Рар. Тем не менее, отметил он, ФРГ и РФ вполне успешно могут «сверить часы» по сирийскому вопросу, выработать стратегию или хотя бы план действий по сохранению в силе «иранской ядерной сделки», из которой США вышли в одностороннем порядке, а также обсудить перспективы украинского урегулирования. «По всем этим темам у Москвы и Берлина есть как разногласия, так и точки соприкосновения. Главное, чтобы оставалась готовность к диалогу», — констатировал политолог.
«Различные социологические исследования демонстрируют, что две трети немецких граждан не желают конфронтации с РФ», — подчеркнул эксперт. Более того, министры земель выступают за скорейшую нормализацию отношений с Россией. Если их позиции усилятся поддержкой оппозиции из бундестага и если правительство ФРГ прислушается к своим гражданам и критикам, то Берлин сможет выполнить посредническую миссию как в прекращении противостояния в Донбассе, так и в поэтапном аннулировании санкций против России, допускает Рар.