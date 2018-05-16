«Не заставим себя ждать с ответом»: в Кремле осудили действия СБУ в отношении журналистов РИА Новости Украина

Россия предпримет ответные меры в связи с обысками в офисах РИА Новости Украина и задержанием в Киеве главы агентства Кирилла Вышинского. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Россия никогда не заставляет себя ждать с ответными мерами, когда в отношении её граждан осуществляются такие действия​​​. Главное, что, безусловно, Россия категорически не приемлет подобные действия в отношении граждан России, тем более, когда они являются представителями средств массовой информации и когда причиной этих действий по ограничению свободы и так далее, тем более, по предъявлению таких тяжких обвинений, является их профессиональная деятельность», — сказал Песков.

Он добавил, что пребывание украинских журналистов в России, в отличие от нахождения их российских коллег на Украине, абсолютно безопасно.

«В России, вы же сами знаете, на протяжении всех этих тяжёлых лет вашу профессиональную деятельность здесь никто не ограничивает​​​. И мы с вами находимся в прекрасном диалоге. К сожалению, таким преимуществом не могут похвастаться наши журналисты на Украине», — сказал Песков.

Реакция ЕС

В других странах также осудили задержание журналиста РИА Новости Украина. ЕС призвал Киев полностью соблюдать фундаментальные права человека в деле Кирилла Вышинского, арестованного по обвинению в госизмене. Об этом заявил журналистам представитель внешнеполитической службы ЕС.

«Мы осведомлены об этом инциденте. Евросоюз придаёт высочайшее значение свободе СМИ и самовыражения. Евросоюз признаёт право каждой страны на обеспечение национальной безопасности и защиты граждан, однако это должно делаться с полным соблюдением фундаментальных прав человека, включая соблюдение Европейской конвенции по правам человека», — сообщил он ТАСС.

Международная федерация журналистов призвала освободить задержанного на Украине российского журналиста.

«Международная федерация журналистов и ее российский аффилированный союз требуют немедленного освобождения Кирилла Вышинского, журналиста РИА Новости Украина», — говорится в сообщении организации в Facebook.

«Полное подавление инакомыслия»

МИД России также обратился к международным структурам, чтобы они потребовали освободить Вышинского. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова

«Выражаем решительный протест в связи с рейдом украинских силовиков в отношении МИА «России сегодня». Российская сторона сделает всё, чтобы российский гражданин был освобождён, а в отношении других СМИ таких акций больше не совершалось», — сказала она на брифинге в Крыму.

Дипломат полагает, что сфера журналистики на Украине переживает настоящий кризис, а власти придерживаются курса на «полное подавление инакомыслия, ограничение свободы выражения мнений альтернативных украинскому официозу».

Представитель МИД РФ также выразила удивление, что на Западе упорно закрывают глаза на произошедшее, продолжая утверждать, что «ситуация с правами человека на Украине становится все лучше».

По словам Захаровой, все российские компетентные ведомства вовлечены в работу с ситуацией вокруг российского журналиста.

«Всё, что связано с интересами российских журналистов, находится на контроле российского руководства, по каждому случаю отрабатываются все необходимые меры, во всех предыдущих случаях упрекнуть Россию в невнимании к журналистам нельзя. В данном случае также будут использованы все наиболее эффективные меры», — добавила она.

«Я очень прошу всех, кому хочется похайпить или поглумиться на теме ареста Кирилла Вышинского, просто держать где-то на перефирии своего сознания короткую мысль о том, что речь идёт о жизни человека, журналиста, и этого человека прямо сейчас, наверняка, пытают. Пожалуйста, оставайтесь людьми», — написала она в своём Telegram.

Вопрос о мере пресечения для руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, этапированного ночью из Киева в Херсон , примет решение Херсонский городской суд 16 мая.

«Суд будет сегодня, Херсонский городской суд. Сейчас его уже практически довезли до Херсона, сначала доставят в управление (СБУ), затем в суд», — сообщил его адвокат.

При этом сам журналист пока не выходил на связь.

Информации о состоянии здоровья и условиях содержания пока нет. В Херсон, куда он этапирован, сейчас выехал адвокат, сообщила супруга Вышинского Ирина.

«Я была в российском посольстве в Киеве. По поводу свиданий пока нет никакой информации, потому что Кирилл сейчас находится в Херсоне. Сейчас туда выезжает его адвокат, и, соответственно, как только будет что-то ясно, я смогу что-то сказать. Пока ничего неизвестно, но какие-то шаги предпринимаются. Посольство ведёт активную работу, я с ними общалась — для них сейчас это ситуация номер один. Они делают всё, что могут в данной ситуации», — сказала она.

Обыски в РИА Новости Украина

Напомним, накануне в Киеве сотрудники СБУ ворвались в офис РИА Новости Украина. В ведомстве пояснили, что проводят следственные действия в отношении «медиаструктур, подконтрольных Российской Федерации».

СБУ совместно с так называемой прокуратурой Автономной Республики Крым провели многочасовые обыски в пяти офисах РИА Новости Украина и квартирах ряда сотрудников агентства.

По сообщению ведомства, изъятая в ходе досмотров документация якобы подтверждает информацию об организации рядом структур «подрывных информационных акций в рамках ведения гибридной войны» против Украины.

Кроме того, правоохранительные органы задержали журналиста агентства Кирилла Вышинского. Позднее стало известно, что его подозревают в государственной измене.