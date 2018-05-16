О чем грустил Путин на Крымском мосту?

Помните, как в прошлом году президент США Дональд Трамп посидел в огромном грузовике, припаркованном на газоне у Белого дома? Президент России Владимир Путин поднял планку: он не просто сидел в грузовике — он гнал на нем. Правда, выглядел как-то грустно для человека, который сумел сделать то, чего не смогли цари. Уж не боится ли, что Украина атакует его мост?

Несколько месяцев назад Путин настаивал на том, чтобы автомобильный мост был готов к летнему сезону наряду с открытым в апреле большим новым аэропортом в столице Крыма Симферополе . Однако экономический потенциал обоих проектов остается под вопросом.

«Это важно геополитически, потому что у России появилась прямая дорога в Крым, — считает эксперт по региональному экономическому развитию Наталья Зубаревич . — Экономическая составляющая вторична».

Несмотря на то, что мегапроекты, подобные зимним Олимпийским играм 2014 года, как известно, помогают серьезно обогащаться друзьям Путина, по мнению некоторых аналитиков, затраты на строительство моста были столь высокими, а сроки так поджимали — он был построен чуть более чем за два года — что не стоит ждать, что это окупится.

Хэйсу Брауну из «Баззфид» (Buzzfeed) показалось, что Путин выглядел грустным, управляя грузовиком:

Помните, как в прошлом году президент США Дональд Трамп сидел в огромном грузовике «Мак», припаркованном на газоне у Белого дома?

Президент России Владимир Путин поднял планку, потому что, позвольте, он не просто сидел в огромном грузовике во вторник — он гнал на нем.

Он ехал на грузовике во время открытия моста между материковой частью России и Крымским полуостровом.

Но из фотографий, которые, как и многие из его официальных фото, выглядят постановкой, цель которой — подчеркнуть его мужественность, можно сделать вывод, что Путину по факту… не нравится водить грузовик с российским флагом.

Украина должна взорвать путинский Крымский мост, возмущается Том Роган в «Вашингтон экземинер» (Washington Examiner):

Украина должна уничтожить конструкции моста.

Хотя это приведет к эскалации противостояния с Путиным и почти наверняка вызовет ответные меры России, этот мост представляет собой возмутительное оскорбление достоинства украинской нации. Конечно, с точки зрения Путина это закрытый вопрос. Мост стоил находящемуся на грани банкротства правительству России миллиарды долларов, но он дает Путину физическую и психологическую возможность присвоить территорию Украины.

К счастью, у Украины есть средства для нанесения воздушных ударов по мосту, чтобы сделать его по крайней мере временно непригодным для использования. Из-за его значительной длины ВВС Украины могли бы ударить по мосту, по минимуму жертвуя пересекающими его людьми.

В британской «Гардиан» Эндрю Рот просто сообщает, что Путин открыл мост протяженностью в 12 миль между Крымом и материковой частью России:

Мост протяженностью 12 миль (19 километров) обошелся в 3,7 миллиарда долларов (2,7 миллиарда фунтов стерлингов) и является единственным путем наземного сообщения между Москвой и Крымом. Россия ожидает, что ежегодно по мосту будут ездить миллионы автомобилистов и железнодорожных пассажиров, а также перевозиться миллионы тонн грузов. Раньше все автомобильные перевозки проходили либо через Керченский пролив на пароме, либо через территорию Украины.

Строительство вел «Стройгазмонтаж» , владелец которого Аркадий Ротенберг имеет тесные связи с Кремлем. Ротенберг занимался дзюдо вместе с Путиным. Он попал под санкции со стороны США за близость к Путину, а также со стороны ЕС за то, что, по обвинениям, причастен к подрыву территориальной целостности Украины.

По мнению Уилла Стиуорта в « Дэйли Мэйл » (Daily Mail), гордый Путин сумел сделать «то, чего не смогли цари»:

Президент России выразил уверенность в том, что люди полюбят мост через Керченский пролив. Эти слова прозвучали после того, как он возглавил колонну грузовиков во время церемонии открытия.

Мост пересекает коварный пролив между Черным и Азовским морями и обеспечивает ключевую связь с российским материком. Строительство железнодорожной части моста должно завершиться в конце следующего года.

В блоге кота Мостика, который обрел известность после того, как поселился вместе со строителями моста, появилась следующая запись: «Я открою мост вместе со строителями и президентом. А с 16 мая вы сможете проехать по нему сами».

С мостом за 2,7 миллиарда фунтов Путин расширяет возможности России в Крыму, констатирует Том Парфитт в «Таймс» (The Times):

Путин вел грузовик «Камаз» во главе колонны, пересекающей 12-мильный мост, чтобы добраться до черноморского полуострова, который Россия отобрала у Украины в 2014 году.

Российское государственное телевидение безжизненно освещало это пересечение Керченского пролива в прямом эфире, отметив, что Крым завершил «возвращение домой» под контроль Москвы.

Президент Украины Порошенко назвал это «незаконным строительством», которое стало «последним свидетельством игнорирования Кремлем международного права». Путин в ходе поездки не пристегнул ремень безопасности, беседуя в это время с двумя руководителями стройки, которые находились на пассажирских сиденьях.

Париж осуждает строительство моста между Крымом и Россией, сообщает французский телеканал «Бизнес-ФМ» ( BFM ):

Париж считает, что строительство Керченского моста лишит Украину полного доступа и использования ее международно признанных территориальных вод«, — заявила пресс-секретарь министерства иностранных дел Франции , Аньес фон дер Мюлль (Agnes von der Mühll). Франция по-прежнему выступает за восстановление суверенитета и территориальной целостности Украины, по словам представителя французской дипломатии. Париж также сожалеет о присутствии французских депутатов на церемонии открытия и не берет на себя ответственность за их личную инициативу.

Крымский мост — очень важный проект, считает «Пари Матч» (Paris Match):

За рулем оранжевого КАМАЗа президент России Владимир Путин во вторник открыл новый мост, соединяющий Крым с Россией. Этот очень важный проект позволит уменьшить экономическую и географическую изоляцию полуострова, аннексированного Москвой в 2014 году. «Пари Матч» цитирует пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова о том, что «многие не верили в осуществимость таких планов и что Владимир Путин еще раз доказал, что даже самые амбициозные планы могут быть реализованы под его руководством».

По словам Артура Карпентье в «Монд» (Le Monde), Крымский мост в Европе считают попыткой Москвы закрепить незаконную аннексию полуострова:

За океаном считают это попыткой Москвы закрепить незаконную аннексию территории, которая является частью Украины. «Строительство моста — напоминание о настойчивом стремлении России нарушить международные законы», — говорится в заявлении пресс-секретаря госдепартамента США Хизер Хауэрт. Все санкции США, связанные с аннексией Крыма, останутся в силе до тех пор, пока Россия не передаст контроль над полуостровом Украине.

Европейский союз также осудил «новое нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны России», заявив, что строительство моста было направлено на «продолжение принудительной интеграции незаконно аннексированного полуострова».