В Совете Европы отреагировали на задержание главы РИА «Новости» Украина

Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что СЕ обеспокоен задержанием в Киеве главного редактора агентства «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Об этом сообщается на сайте организации.

"Совет Европы обеспокоен последствиями для свободы СМИ на Украине , к которым могут привести повторяющиеся задержания журналистов. Мы пристально следим за ситуацией", — говорится в сообщении.

Как отмечается, платформа по защите журналистов СЕ распространила предупреждение от Международной и Европейской федерации журналистов в связи с задержанием Вышинского.