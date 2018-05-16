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В Совете Европы отреагировали на задержание главы РИА «Новости» Украина
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В Совете Европы отреагировали на задержание главы РИА «Новости» Украина 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Reuters
Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что СЕ обеспокоен задержанием в Киеве главного редактора агентства «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского. Об этом сообщается на сайте организации.
"Совет Европы обеспокоен последствиями для свободы СМИ на Украине, к которым могут привести повторяющиеся задержания журналистов. Мы пристально следим за ситуацией", — говорится в сообщении.
Как отмечается, платформа по защите журналистов СЕ распространила предупреждение от Международной и Европейской федерации журналистов в связи с задержанием Вышинского.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал задержание главы РИА «Новости» Украина в Киеве.
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