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Порошенко и Волкер обсудили сотрудничество Украины и США в сфере безопасности
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Порошенко и Волкер обсудили сотрудничество Украины и США в сфере безопасности 

RT на русском 1 час назад
Украинский лидер Пётр Порошенко встретился со специальным представителем США по Украине Куртом Волкером. Об этом заявили в пресс-службе главы государства.
Отмечается, что стороны «обсудили ситуацию в Донбассе и отметили важность развертывания миротворческой миссии ООН».
«Важное внимание было уделено сотрудничеству в сфере безопасности и обороны между Украиной и США, укреплению партнёрства Украины с НАТО и вопросу энергетической безопасности с учётом рисков, которые несёт «Северный поток — 2», — говорится в сообщении.
Президент и американский дипломат также обсудили прогресс и поддержку Украины на пути реформ, в частности в сфере борьбы с коррупцией.
Ранее Волкер в ходе брифинга на Украине назвал условия визита в самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики.
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