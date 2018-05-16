Порошенко и Волкер обсудили сотрудничество Украины и США в сфере безопасности 

Украинский лидер Пётр Порошенко встретился со специальным представителем США по Украине Куртом Волкером. Об этом заявили в пресс-службе главы государства.
Отмечается, что стороны «обсудили ситуацию в Донбассе и отметили важность развертывания миротворческой миссии ООН».
«Важное внимание было уделено сотрудничеству в сфере безопасности и обороны между Украиной и США, укреплению партнёрства Украины с НАТО и вопросу энергетической безопасности с учётом рисков, которые несёт «Северный поток — 2», — говорится в сообщении.
Президент и американский дипломат также обсудили прогресс и поддержку Украины на пути реформ, в частности в сфере борьбы с коррупцией.
Ранее Волкер в ходе брифинга на Украине назвал условия визита в самопровозглашённые Донецкую и Луганскую народные республики.