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Министр ЖКХ Крыма ушла в отставку
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Министр ЖКХ Крыма Марина Горбатюк ушла в отставку 

РИА Новости Крым 8 часов назад
Фото: РИА Новости
Министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма Марина Горбатюк оставила занимаемую должность, сообщили РИА Новости в управление информации и пресс-службы главы Крыма.
"Марина Горбатюк написала заявление об увольнении по собственному желанию", — сказала собеседница агентства.
Новым министром планируется назначить Виталия Глотова. "Официально новый министр приступит к исполнению своих обязанностей в пятницу, 18 мая", — добавили в пресс-службе.
Горбатюк занимала должность министра ЖКХ с 27 июля 2017 года.
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