Министр ЖКХ Крыма ушла в отставку

Министр ЖКХ Крыма Марина Горбатюк ушла в отставку

Министр жилищно-коммунального хозяйства Крыма Марина Горбатюк оставила занимаемую должность, сообщили РИА Новости в управление информации и пресс-службы главы Крыма.

"Марина Горбатюк написала заявление об увольнении по собственному желанию", — сказала собеседница агентства.

Новым министром планируется назначить Виталия Глотова. "Официально новый министр приступит к исполнению своих обязанностей в пятницу, 18 мая", — добавили в пресс-службе.

Горбатюк занимала должность министра ЖКХ с 27 июля 2017 года.