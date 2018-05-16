Грызлов: Киев уклоняется от обмена пленными

"Российская делегация констатировала, что сегодня есть все условия для обмена всех удерживаемых людей, личности которых установлены и подтверждены сторонами конфликта… К сожалению, под надуманными предлогами и вопреки положениям Минских соглашений об обмене по принципу "всех на всех", украинская сторона продолжает уклоняться от такого обмена", — сказал Грызлов.

Он также отметил, что по мнению российской стороны, эффективные меры по всем вопросам безопасности, нормализации экономических связей, важнейшим гуманитарным вопросам могут быть приняты в короткие сроки при наличии воли со стороны Украины.