Лавров назвал кощунством слова посла Израиля

Лавров назвал кощунственными заявления, что убитые в Газе дети являются террористами

Заявления о том, что погибшие в Газе , в том числе дети, являются террористами, кощунственны. Об этом на пресс-конференции в среду заявил и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров , комментируя заявления американских представителей.

"Я не могу согласиться с заявлениями о том, что десятки мирных граждан, включая грудных детей, которые были убиты в ходе этих инцидентов, что они являются террористами, — указал он. — Я считаю, что это кощунственные заявления, которые призваны уйти от честного разговора".

Он также заверил, что Россия готова оказывать всяческое содействие диалогу между Палестиной Израилем по Иерусалиму

"Эта тема не может быть предметом односторонних решений, ее необходимо обсуждать, по ней необходимо договариваться через прямой диалог между руководством Палестины и Израиля", — добавил глава МИД РФ.

В понедельник в Иерусалиме состоялась торжественная церемония открытия посольства США , что привело к резкому усилению массовых протестов палестинцев. В столкновениях с израильскими солдатами у границы сектора Газа были убиты более 60 палестинцев, еще около 3 тыс. получили ранения.

Статус Иерусалима — одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года. Они настаивают, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. В свою очередь палестинцы хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.