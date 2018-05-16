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Лавров назвал кощунством слова посла Израиля
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Лавров назвал кощунственными заявления, что убитые в Газе дети являются террористами 

ТАСС 37 минут назад
Фото: ТАСС
Заявления о том, что погибшие в Газе, в том числе дети, являются террористами, кощунственны. Об этом на пресс-конференции в среду заявил и.о. министра иностранных дел России Сергей Лавров, комментируя заявления американских представителей.
"Я не могу согласиться с заявлениями о том, что десятки мирных граждан, включая грудных детей, которые были убиты в ходе этих инцидентов, что они являются террористами, — указал он. — Я считаю, что это кощунственные заявления, которые призваны уйти от честного разговора".
Он также заверил, что Россия готова оказывать всяческое содействие диалогу между Палестиной и Израилем по Иерусалиму.
"Эта тема не может быть предметом односторонних решений, ее необходимо обсуждать, по ней необходимо договариваться через прямой диалог между руководством Палестины и Израиля", — добавил глава МИД РФ.
В понедельник в Иерусалиме состоялась торжественная церемония открытия посольства США, что привело к резкому усилению массовых протестов палестинцев. В столкновениях с израильскими солдатами у границы сектора Газа были убиты более 60 палестинцев, еще около 3 тыс. получили ранения.
Статус Иерусалима — одна из ключевых проблем в палестино-израильском конфликте. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года. Они настаивают, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. В свою очередь палестинцы хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.
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Комментарии23  Ещё 7 источников 
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