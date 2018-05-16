Эксперт прокомментировал критику Госдепа по поводу открытия Крымского моста

Политолог Александр Форманчук в беседе с ФАН прокомментировал критику Госдепа по поводу открытия Крымского моста.

«Мост — это удешевление стоимости товаров потребления. Во-вторых, это не только грузопоток, но и пассажиропоток. Движение уже началось, люди едут на экскурсии, мост стал частью туристического маршрута», — сказал он.

По его словам, мост имеет критически важное значение для Крыма и в целом для экономики юга России

«Я уже не говорю о военно-техническом значении этого объекта», — отметил Форманчук.

Он пояснил, что мост усиливает интеграцию Крыма в состав России, готовит предпосылки для крупных экономических проектов, делает полуостров привлекательным для инвесторов.

Ранее официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт заявила, что США осуждают открытие Крымского моста.