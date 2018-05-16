Путин похвалил работу российского флота в Сирии

"Особо отмечу четкие слаженные действия экипажей и наших кораблей, подводных лодок в ходе военной операции в Сирии, удары крылатыми ракетами, эффективная работа палубной авиации нанесли террористам серьезный ущерб, были уничтожены важные объекты их инфраструктуры", — сказал Путин на военном совещании в Сочи.

Он подчеркнул, что все это стало возможным благодаря поддержанию высокой боевой готовности ВМФ.