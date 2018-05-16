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Путин похвалил работу российского флота в Сирии
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Путин похвалил работу российского флота в Сирии 

РИА Новости 5 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин отметил слаженные действия военно-морского флота РФ в Сирии, наращивание боевого потенциала флота должно быть продолжено.
"Особо отмечу четкие слаженные действия экипажей и наших кораблей, подводных лодок в ходе военной операции в Сирии, удары крылатыми ракетами, эффективная работа палубной авиации нанесли террористам серьезный ущерб, были уничтожены важные объекты их инфраструктуры", — сказал Путин на военном совещании в Сочи.
Он подчеркнул, что все это стало возможным благодаря поддержанию высокой боевой готовности ВМФ.
"Наращивание боевого потенциала флота, практика дальних морских походов, учений, тренировок должны быть, безусловно, продолжены", — добавил президент.
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