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Аксенов отказался «быть сладкой булочкой»
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Аксенов отказался «быть сладкой булочкой» 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал обвинения в госизмене со стороны Киева, сообщает РИА "Новости".
Ранее адвокат Максим Могильницкий сообщил о поданной жалобе в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с тем, что украинские власти нарушили право депутата Госдумы Натальи Поклонской, главы Крыма Сергея Аксенова и спикера крымского парламента Владимира Константинова, обвиняемых Киевом в госизмене, на справедливое судебное разбирательство.
"Мне до лампочки эта вся ситуация. Я не собираюсь быть сладкой булочкой для этих деятелей, поэтому со своей стороны просто сопротивляюсь", — прокомментировал Аксенов.
По его словам, ему "абсолютно наплевать" на решения украинских властей.
Аксенов добавил, что ему есть куда ездить в стране, при этом добавив, рассчитывает на справедливое рассмотрение жалобы.
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