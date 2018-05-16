Аксенов отказался «быть сладкой булочкой»

"Мне до лампочки эта вся ситуация. Я не собираюсь быть сладкой булочкой для этих деятелей, поэтому со своей стороны просто сопротивляюсь", — прокомментировал Аксенов.

По его словам, ему "абсолютно наплевать" на решения украинских властей.

Аксенов добавил, что ему есть куда ездить в стране, при этом добавив, рассчитывает на справедливое рассмотрение жалобы.