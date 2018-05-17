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К чему приведет перенос единого дня голосования
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К чему приведет перенос единого дня голосования 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: ПГ / ЮРИЙ ИНЯКИН
Глава Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов считает, что перенос единого дня голосования приведет к повышению органичной явки и прозрачности выборов.
«Это шаг к повышению органичной явки, повышению прозрачности выборов, поэтому, я думаю, это такой путь к согласию, безусловно, гражданскому. Потому что это вечная история, которая каждый год поднимается в Думе и обществе», — цитирует РИА «Новости» его слова.
Единый день голосования пройдет в России 9 сентября.
Ранее глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова призвала изменить время проведения единого дня голосования, поскольку считает, что сентябрь — самое неудачное время. По ее мнению, было бы лучше назначить единый день голосования, по крайней мере, на конец октября.
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Комментарии2  Ещё 1 источник 
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